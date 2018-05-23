وفاة 34 شخصا في حوادث المرور خلال الأربعة أيام الأولى من رمضان

قي 34 شخصا حتفهم و جرح 179 آخر إثر91 حادث مروري تم تسجيله خلال الأٍربعة أيام الأولى من شهر رمضان الكريم على المستوى الوطني، حسبما أفاد به رئيس مصلحة الإتصال بالقيادة العامة للدرك الوطني .

وأوضح الرائد بزيو عبد القادر خلال جولة ميدانية إعلامية ليلة الثلاثاء إلى الأٍربعاء عبر العديد من الحواجز الأمنية بالرويبة والرغاية وسطاوالي و أولاد فايت بالعاصمة قبيل وبعد الإفطار للوقوف عند الإجراءات التي إتخذتها القيادة العامة للدرك الوطني لتأمين المواطنين وممتلكاتهم خلال شهر رمضان أنه تم خلال الأربعة أيام أولى من شهر رمضان تسجيل 91 حادث مروري ومقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة فقد سجل إنخفاض ب30 حادث بنسبة تراجع 24.79 بالمائة.