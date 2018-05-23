حصيلة المحيدين منهم خلال الشهر الجاري ارتفعت إلى 27 عنصرا

5 إرهابيين يسلمون أنفسهم للسلطات العسكرية بتمنراست وسكيكدة

تكشف الحصيلة الأمنية التي حققها عناصر الجيش الوطني الشعبي خلال الأيام الأخيرة عن مدى تضييق مفارزه عبر الوطن للخناق على الإرهابيين وخلايا الدعم والإسناد للقضاء على بقايا المجموعات الإرهابية ودك معاقلها التقليدية، وكذا إجهاض محاولات تدعيمهم بالأموال والمؤونة، حيث سلم خمسة إرهابيين أنفسهم، أمس، للسلطات العسكرية بالناحيتين العسكريتين السادسة والخامسة لترتفع الحصيلة إلى 27 إرهابيا خلال الشهر الجاري.

يواصل الجيش الوطني الشعبي جني ثمار التضييق الذي يمارسه على بقايا الجماعات الإرهابية وكذا المراقبة المستمرة لتحركاتهم، حيث أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم خمسة إرهابيين أنفسهم، للسلطات العسكرية بالناحيتين العسكريتين السادسة والخامسة، ويتعلق الأمر بثلاثة إرهابيين بتمنراست غربي أحمد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015، و غدير عبد الناصر الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015، و عماري لزهر الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، كان بحوزتهم ثلاث مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وخمسة مخازن ذخيرة مملوءة، وبسكيكدة، سلّم إرهابيان آخران نفسيهما وبحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وستة مخازن ذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية ونظارة ميدان، ويتعلق الأمر بكل من المسمى مرابط رابح المكنى شعيب ، الذي كان ينشط مختصا في صناعة المتفجرات، والمسمى بوخالفة حسين المدعو شرحبيل . الإرهابيان كانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 2002، وفي سياق متصل وبفضل استغلال المعلومات، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف بسكيكدة في حين دمرت مفرزة أخرى تسع قنابل تقليدية الصنع بتيزي وزو. رفع استسلام الـ5 إرهابيين أمس حصيلة الإرهابيين المحيدين منذ بداية الشهر الجاري إلى 27 إرهابيا، حيث أكد بيان لوزارة الدفاع أنه بهذا ترتفع حصيلة الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ بداية شهر أفريل إلى اليوم بالناحيتين العسكريتين السادسة والثالثة إلى 27 إرهابيا، 24 منهم سلموا أنفسهم وثلاثة 03 تم إلقاء القبض عليهم، بالإضافة إلى استرجاع 24 قطعة سلاح وكمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات، بعد أن سلم 3 إرهابيين أنفسهم أول أمس بكل من تمنراست وأدرار ويتعلق الأمر بـ أ.مولتافة، المكنى أبو عيسى و غ. لكحل ، المكنى أسيد ، و أ.البكاي ، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، بحوزتهم رشاش ثقيل من نوع PKT ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية معتبرة من الذخيرة.