حرس الحدود أحبطوا محاولات هجرة 79 شخصا

الحلم الأوروبي عبر قوارب الموت يعود بقوّة في رمضان

عادت الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا عبر قوارب الموت لتصنع الحدث مجددا تزامنا مع شهر رمضان، حيث أحبطت قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية محاولات هجرة غير شرعية لـ 79 شخصا بعد سلسلة من المحاولات التي اعترضتها القوات المختصة.

حاول العشرات من الشباب وحتى النساء استغلال شهر رمضان لتنفيذ محاولات الإبحار إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، حيث أحبط حراس السواحل بوهران بالناحية العسكرية الثانية، محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي، كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 21 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من بني صاف ووهران، كما أحبط حراس السواحل بعين تموشنت، محاولة هجرة غير شرعية لـ 43 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدّين بدوي، أنّ التحقيقات الأمنية أبانت أنّ جماعات إجرامية ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستغلّ الحالة الاجتماعية واليأس لدى الشباب الأقل من 35 سنة، لتقوم بتهريبهم عبر قوارب الموت مقابل جني الملايير من هذه العمليات الإجرامية. وأفاد بدوي أنّ المصالح الأمنية تمكّنت من تفكيك بعض الجماعات وأحالت منتسبيها على العدالة، دون تقديم أرقام عن عدد المتورطين في قضايا الحرقة، معلنا عن اتخاذ تدابير أمنية بهدف محاربة الشبكات والضالعين في تنظيم الرحلات من خلال تكثيف التحقيقات الأمنية ذات الصلة ومراقبة دورية لمحلات بيع عتاد الإبحار ونشاط صنع السفن وضمان التغطية الأمنية عبر الشواطئ. للإشارة؛ فقد سجلت عمليات هجرة الشباب الجزائري عبد البحر ارتفاعا كبيرا خلال السنة الماضية بلغ أكثر من 3109 حراق ، ولم تعد الحرقة مقتصرة على الشباب البطال خلال السنوات الأخيرة، بل شملت القصر الذين لم يبلغوا بعد سن العمل والنساء وحتى الحوامل، حيث تكشف بيانات الجيش الوطني الشعبي عن إيقاف 840 قاصر و186مرأة ركبوا قوارب الموت خلال 2017 مقارنة بـ 1215 شخص خلال 2016.