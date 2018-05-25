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الوزارة الأولى تدافع عن التسعيرات الجديدة للوثائق الإلكترونية

  25 ماي 2018 - 13:36   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الحدث
الوزارة الأولى تدافع عن التسعيرات الجديدة للوثائق الإلكترونية

قدمت الوزارة الأولى الخميس توضيحات حول التسعيرات الجديدة الخاصة باستصدار الوثائق الإلكترونية الواردة في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي  لسنة 2018.

واعتبرت الوزارة الأولى في بيان لها نشرته عبر موقعها الالكتروني أن "تسريبات منظمة حول المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018 أدت إلى تغذية المضاربة، وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية"، مما يستوجب تقديم توضيحات "لتنوير الرأي العام حول هذه المسألة".

وأوضحت في هذا الإطار بأن "التسعيرات الجديدة الـمطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة، وقد قدمت المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائق أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائقي، حيث تم من هذا المنطلق تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها".

فبالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية، فإن تكلفتها تقدر ب2.000 دج، وسيتم استصدارها مقابل مبلغ 2.500 دج.

أما جواز السفر البيومتري الإلكتروني، فإن كلفته قدرت بمبلغ 6.000 دج بالنسبة للنموذج الـمتكون من 28 صفحة وسيسلم مقابل مبلغ 10.000 دج، وبمبلغ 12.000 دج بالنسبة للنموذج الـمتكون من 48 صفحة وسيسلم مقابل مبلغ 50.000 دج، حسب نفس المصدر.

ولفتت الوزارة الأولى في ذات السياق إلى أن إعداد جواز السفر وفق الإجراء الاستعجالي تترتب عنه كلفة أكثر ارتفاعا تقدر ب25.000 دج بالنسبة لجواز السفر من 28 صفحة، و 60.000 دج بالنسبة لجواز السفر المتكون من 48 صفحة، مما ينتج عنه سعر تسليم مقدر بمبلغ 50.000 دينار و 150.000 دينار حسب النموذج.

وبخصوص كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية فإنها تقدر ب10.000 دج، بينما تبلغ كلفة بطاقة ترقيم السيارات ب20.000 دينار.

 

 

 

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