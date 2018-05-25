المحكمة العليا الإسرائيلية تشرعن قتل المتظاهرين في غزة!

رفضت المحكمة العليا للكيان الصهيوني التماسين قدمهما عدد من المراكز والمنظمات الحقوقية لمنع جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي من إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل في غزة.

وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، اليوم الجمعة، في بيان له، نشرته روسيا اليوم "تبنت المحكمة ادعاءات الجيش الإسرائيلي بالكامل، وقالت إن الجنود أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين بشكل قانوني، وادعت أن المتظاهرين شكلوا خطرا جديا على الجنود والمواطنين في إسرائيل، متجاهلين أن المتظاهرين كانوا عزلا وبعيدين عدة مئات من الأمتار عن الحدود".

وأكد كل من مركز "عدالة" ومركز "الميزان" على أن "المحكمة تجاهلت الأدلة والبينات التي قدمت ضمن الالتماس، والتي شملت شهادات جرحى وتقارير منظمات دولية وثقت القتل وإصابة المدنيين في غزة".