وفاة 11 شخصا في حوادث المرور خلال 48 ساعة

توفي 11 شخصا وأصيب 17 آخرون بجروح في 8 حوادث مرور سجلت على المستوى الوطني في الفترة الممتدة من 24 إلى 26 ماي الجاري حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لمصالح الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية الجلفة بوفاة 03 أشخاص وإصابة 06 أخرين بجروح، على إثر اصطدام بين سيارتين ذات الوزن الخفيف على مستوى الطريق الوطني رقم 01 ببلدية حاسي بحبح.

كما تدخلت وحدات الحماية لولاية سعيدة من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 05 أشخاص مختنقين جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز تسخين المياه داخل مسكنهم المتواجد بالمكان المسمى حي السلام ببلدية سعيدة تم نقل الضحايا في حالة صحية مقبولة إلى المستشفى المحلي.

وسجلت ذات المصالح خلال نفس الفترة 2966 تدخل في عـدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من طرف المواطنين هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية الإجلاء الصحي إخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.