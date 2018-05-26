ارتفاع درجات الحرارة بـ8 ولايات شرقية وجنوبية

تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، ارتفاع في درجات الحرارة في 8 ولايات شرقية وجنوبية من الوطن، ويتعلق الأمر حسب تنبيه من المستوى الثاني، نشرته ذات الهيئة على صفحتها بموقع التفاعل الاجتماعي، بكل من الطارف، قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، ورقلة، إليزي، تمنراست، وأضافت أن ارتفاع درجة الحرارة سيبدأ منتصف نهار اليوم السبت لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من اليوم،

وأفادت الأرصاد الجوية، أن زوابع رملية منتظرة بكل من تمنراست، وأدرار، وهذا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم السبت الى غاية الساعة منتصف الليل.