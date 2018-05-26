كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، إثر عملية بحث وتمشيط، مخبأ هام من الأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، ويحتوي المخبأ وفق ذات المصدر على 3 رشاشات كلاشنيكوف، 5 بنادق نص آليه "سيمينوف" و8 بنادق تكرارية، إضافة الى بندقية من نوع "G-3"، 10 قنابل يدوية و4 قذائف صاروخية SPG-9 ، وكذا 3 حشوات خاصة بالقاذف الصاروخيSPG-9 ، 8 مخازن ذخيرة خاصة بالمسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف، مسندين للرشاش الثقيل عيار 12.7 ميليمتر وجهاز إرسال واستقبال، وكمية معتبرة من الذخيرة تقدر بـ 1432 طلقة من مختلف العيارات.