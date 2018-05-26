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اضطراب في الرحلات نحو فرنسا اليوم وغدا

  26 ماي 2018 - 15:05   قرئ 27 مرة   0 تعليق   الحدث
اضطراب في الرحلات نحو فرنسا اليوم وغدا

يعرف النقل الجوي بين الجزائر و فرنسا اضطرابات يومي السبت و الأحد 26 و 27 ماي الجاري عقب حركة احتجاجية دورية لمراقبي الملاحة الجوية لمنطقة مرسيليا حسب ما أفادت به اليوم السبت شركة الخطوط  الجوية الجزائرية في بيان لها.

و جاء في بيان الشركة: "ينتظر أن تعرف رحلات الجوية الجزائرية السبت و الأحد 26 و 27 ماي نحو فرنسا و خاصة نحو مرسيليا و نيس و ليون اضطرابات راجعة لحركة  احتجاجية دورية لمراقبي الملاحة الجوية لمنطقة مرسيليا".

 

و ستتأثر رحلات الشركة المتجهة نحو أوروبا مرورا بالمجال الجوي الفرنسي  بهذه  الاضطرابات حسب نفس المصدر الذي أكد أن الشركة اتخذت جميع التدابير اللازمة  لتقليص التأخرات.

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