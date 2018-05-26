زمالي يشارك في أشغال مؤتمر العمل الدولي غدا بجنيف

يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، ابتداء من يوم غد الأحد في أشغال الدورة ال107 لمؤتمر العمل الدولي التي ستنعقد في جنيف بسويسرا ، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.

وسيكون الوزير مرفوقا ب"وفد هام ثلاثي التشكيلة يتكون من ممثلي منظمات أرباب العمل والمنظمات النقابية للعمال برئاسة كل من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثل عن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، إضافة إلى إطارات من دائرته الوزارية"، يوضح البيان.

وحسب نفس المصدر سيكون للوزير خلال هذه الدورة عدة نشاطات حيث سيعرض خلال اجتماع المجموعة العربية يوم 27 مايو، "المبادرة الجزائرية الرامية لاتّخاذ موقف موحّـد حول إصلاح مناهج عمل لجنة تطبيق المعايير، والتي تمّت الموافقة عليها من قبل منظمة العمل العربية في ختام أشغال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي، المنعقد في القاهرة في أبريل الماضي".