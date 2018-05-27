أكثر من نصف مليون مترشح يجتازون "البيام" غدا

شريط الاخبار
نصر الله يكذب الخارجية المغربية ويتهمها بالتخابر مع الموساد وزراة الصحة تمنع مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم من الصيام عمال "سوناطراك" بحاسي مسعود يستنجدون بسيدي السعيد المقيمون يجتمعون اليوم للضغط على الوصاية صور القمر الصناعي "ألكوم سات 1" للوقاية من الحرائق زيارات متتالية للنواحي العسكرية المشرفة على الحدود الجنوبية تقرير أممي يحذر من استغلال الغاز الصخري على حساب الطاقات المتجددة وكالات سياحة وأسفار تستكمل تسجيلات الحج الأفافاس يفتح النار على الانتهازيين السياسيين الجوية الجزائرية تعلن عن تذبذب في الرحلات نحو فرنسا غدا أعوان الرقابة يطالبون بتسليحهم 2500 منحة دراسية لـ 12 ألف أجنبي ناجح في "الباك" هذا العام كوريا الجنوبية تشتري خام مزيج صحاري الجزائر اليابان تطلق ثاني أكبر مصنع لإنتاج أجهزة قياس السكري بالجزائر الجزائر الثانية عربيا في احتياطي الذهب بـ 174 طن إصابة قديمة تحرم فيغولي من تربص «الخضر»! أوناي إيمري يريد محرز في آرسنال براهيمي يحلم بخوض تجربة في «البريميرليغ» بوقلمونة منتظر بقسنيطنة اليوم للتفاوض سوق "دار النقابة" بمدينة قسنطينة يخفف الأعباء عن ذوي الدخل الضعيف "سويفت" و"آلتو" الجزائرية ابتداء من نهاية جويلية المقبل -البعض اشتبه في أمرهم واستفادوا من البراءة عقب محاكمتهم إرهاب الطرق يحوّل موائد إفطار إلى مآتم "رونو الجزائر" تستنكر حملة التشويه وتؤكد على جودة سياراتها بطاقة التعريف بـ2500 دج وجواز السفر بـمليون سنتيم وزارة النقل تضبط كيفيات اصدار شهادات الملاحة الساحلية تشديد المراقبة على تهريب دواء "رحمة ربي" التركي في "الكابة" الجيش يوقف إرهابيين ناشطين بتنظيم إرهابي بمنطقة الساحل الجزائر تستنكر استهدافها بسبب المهاجرين الأفارقة وتتهم المنظمات غير الحكومية الحكومة تصدر قائمة جديدة للمواد الممنوعة من الاستيراد معركة بمصلحة الطب الداخلي لمستشفى وهران بين المقيمين مدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية يضغط على مدراء الإقامات لا تغييرات في توزيع الاعتمادات والحكومة متمسكة بترشيد النفقات مشاريع التكرير والبتروكيماويات لـ "سوناطراك" ستوفر 4 ملايير دولار 3 ملايير دولار حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وإفريقيا أسعار الخضر والفواكه تلتهب بعد أسبوع من الصيام ارتفاع في أسعار الخضر واللحوم عصابة تحوّل مسكنا قصديريا إلى ورشة لتزوير الأوراق النقدية ببوفارك مغترب حاول تهريب المخدرات إلى فرنسا عبر ميناء الجزائر ولد قدور ينفي وجود شبهة في صفقة أوغوستا مع إكسون موبيل
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. أكثر من نصف مليون مترشح يجتازون "البيام" غدا

أكثر من نصف مليون مترشح يجتازون "البيام" غدا

  27 ماي 2018 - 12:14   قرئ 74 مرة   0 تعليق   الحدث
أكثر من نصف مليون مترشح يجتازون "البيام" غدا

يجتاز هذا الإثنين 599846 مترشحا امتحان شهادة التعليم المتوسط عبر مختلف المؤسسات التربوية وسط إجراءات تنظيمية محكمة، حسب ما صرح به نائب مدير برامج التعليم بوزارة التربية الوطنية مصطفى حمدي.

وعشية انطلاق هذا الامتحان الهام في المسيرة التعليمية للتلاميذ أكد ممثل وزارة التربية الوطنية للإذاعة الأحد أن اتخاذ كل الاجراءات التنظيمية الكفيلة بضمان السير الحسن لهذا الامتحان الرسمي الهام.

وأشار ذات المسؤول في هذا الصدد إلى توزيع المواضيع الخاصة بهذا الامتحان على كل المؤسسات التربوية عبر الوطن، مبرزا أن النجاح إلى السنة الأولى ثانوي يكون من خلال احتساب المعدل السنوي ومعدل امتحان شهادة التعليم المتوسط.

وفي رده عن سؤال متعلق بإلغاء هذا الامتحان الرسمي، قال ممثل وزارة التربية الوطنية إن لجنة وزارية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع يدرس إمكانية إلغاءه، فيما أفاد بأن إلغاء امتحان نهاية المرحلة الابتدائية أمر غير وارد في المرحلة الحالية.

 

وفي ظل ارتفاع معدل الإخفاق في الطور المتوسط إلى أزيد من 43بالمئة فإن مجهودات معتبرة تبذل من أجل التقليص من هذه النسبة من سنة لأخرى حسب ذات المتحدث، لافتا إلى أن هناك عمل جار لتوجيه التلاميذ الذين فشلوا في هذا الطور إلى مراكز التكوين المهني.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات