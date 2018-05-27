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المخزن يواصل تهجّمه على الجزائر ويتهم إيران دون تقديم دلائل

حزب الله وطهران متهمان بتزويد البوليساريو بصواريخ ومعدات عسكرية

  27 ماي 2018 - 20:33   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الحدث
حزب الله وطهران متهمان بتزويد البوليساريو بصواريخ ومعدات عسكرية

يواصل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خرجاته لتوزيع اتهامات  المخزن  الباطلة على الجميع قصد صرف النظر عن الفوضى التي تعيشها المملكة والصفعة التي تلقاها في قضية البوليساريو مؤخرا، حيث عاد للحديث عن دعم حزب الله للجيش الصحراوي قائلا  إن جهاز المخابرات المغربي اكتشف أن حزب الله اللبناني يعمل على تزويد جبهة البوليساريو بالسلاح ، دون تقديم أي أدلة بالرغم من تكذيب حسن نصر الله.

 

أشار وزير الخارجية والتعاون الدولي أن المغرب شهد تغييرا في العام الماضي بعد اعتقال ممول لحزب الله الذي أشار إلى كونه  المسؤول الأكبر  الذي يقع في قلب نظام تمويل حزب الله في إفريقيا من خلال العمل في غسل الأموال، وقال ذات المتحدث في حديثه لقناة  فوكس نيوز  الأمريكية، إن حزب الله هدد المغرب في حال عدم الإفراج عنه غير أن المغرب قدمه إلى الولايات المتحدة، التي كانت تبحث عنه، ومنذ ذلك التاريخ كان هناك تغييرا، مؤكّدا أن  هذا التغيير بات يهدد أمننا الآن ، وأوضح بوريطة أنه في أفريل من هذا العام تم التوصل إلى معلومات خطيرة وجديدة تتعلق بتوفير إيران وحزب الله المعدات العسكرية لجبهة البوليساريو، وأن ذلك شمل الصاروخين SAM-11 وSAM-9 وStrela مجدّدا ما كان قد أعلنه في وقت سابق من زيارات حديثة لقادة كبار في حزب الله مع كبار قادة الجيش في البوليساريو، كان من بينهم مسؤولون عن علاقات حزب الله الخارجية المكلفون بالتدريب العسكري واللوجستيكي، وقال بوريطة إن التقارير المتوصل إليها تؤكد بأن السفارة الإيرانية في الجزائر كانت تستخدم لتمويل جبهة البوليساريو عبر الملحق الثقافي بالسفارة، وهو الشخص الذي يدير العملية، مضيفا بالقول  لقد فهمنا أنه أقوى من السفير نفسه وعلاقاته جد متشعبة ووصلت لكبار المستشارين الإستراتيجيين في الجمهورية الإيرانية . من جهته، كذب حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، الاتهامات التي وجهتها إليه المملكة المغربية بتسليح وتدريب جبهة البوليساريو، قائلا إن وزير خارجية المغرب لم يقدم أي دليل حول هذه الاتهامات الباطلة ولا حتى  ورقة ، مشيرا إلى أنه اتهم أشخاصا ليس لهم أي علاقة بالعمل العسكري للحزب، قائلا إن  الموساد  هو من دفع به لتوجيه هذه الاتهامات، وأكد نصر الله، في كلمة متلفزة بمناسبة  عيد المقاومة والتحرير ، أنه لا وجود لأي علاقة تربط حزب الله اللبناني المدعوم من لدن إيران بجبهة البوليساريو  بالقول  لا يوجد أي صلة بين حزب الله والبوليساريو ، مشدد أنه لا وجود لأي تواصل بينها وبين الجبهة، مشيرا إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي توجه إلى إيران وقدم ملفا إلى وزير خارجيتها حول البوليساريو  لكنه لم يقدم، في الحقيقة، ولو دليلا واحدا على وجود علاقة بين حزب الله والبوليساريو ، مضيفا أن المغرب تلقى هذه المعلومات من قبل المخابرات الإسرائيلية، مضيفا أن قطع العلاقات المغربية مع إيران لا علاقة له بهذه الاتهامات بل جاءت هذه الخطوة استجابة لإملاءات غربية للضغط على إيران.

أسامة سبع

 

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