سفراء الدول الإفريقية بإيطاليا يستنكرون تصرف الوفد المغربي

الجمهورية الصحراوية تحضر احتفالات اليوم الإفريقي بروما

أحيا السفراء الأفارقة المعتمدون بإيطاليا اليوم العالمي لإفريقيا المصادف لـ 25 ماي من كل عام بحضور سفراء دول القارة، من بينهم ممثل جبهة البوليساريو أميه عمار وشخصيات إيطالية وأوروبية هامة، حيث استنكر سفراء القارة الإفريقية تصرف الوفد المغربي الذي حاول بطرق غير حضارية منع حضور الدولة الصحراوية الحدث الإفريقي.

استنكر سفراء القارة الإفريقية بالعاصمة الإيطالية روما تصرف الوفد المغربي خلال الاحتفال باليوم الإفريقي المصادف لـ 25 ماي من كل سنة، بعدما حاول الوفد المغربي الذي يقوده سفير المملكة بروما بطرق غير حضارية منع حضور الدولة الصحراوية الحدث الإفريقي، مما أثار حفيظة سفراء القارة الذين رفضوا التصرف المغربي، حيث أكد عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بروما سفير دولة الكونغو الديمقراطية باسم كل السفراء رفض التصرف المغربي المشين بخصوص حق الدولة الصحراوية كبلد عضو مؤسس للاتحاد الإفريقي في حضور كافة التجمعات التي تنظمها القارة، وهي الكلمة التي حظيت بموافقة كل الدبلوماسيين، مما دفع بالسفير المغربي والوفد المرافق له إلى الانسحاب. كما حضر ممثل جبهة البوليساريو بروما حفل العشاء الذي نظم بالمناسبة وكان فرصة للقاء العديد من سفراء القارة وتبليغهم شكر الحكومة والشعب الصحراويين على مواقفهم الشجاعة المساندة للشعب الصحراوي والمطالبة بتطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية وتمكين الصحراويين من حقهم في تقرير المصير. ومثل عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المنسق مع بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية امحمد خداد، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في حفل تخليد اليوم العالمي لإفريقيا الذي احتضنه مركز مانهاتان بنيويورك، بحضور سفراء دول الاتحاد الإفريقي المعتمدين لدى الأمم المتحدة وشخصيات سياسية. وتطرق المتدخلون إلى أهمية الاحتفال بهذا اليوم الذي يمثل حرية وكرامة الأفارقة وتخلصهم من الاستعمار واستقلاليتهم، والخطوات الجبارة التي حققها الأفارقة من خلال الاتحاد الإفريقي في طريق التقدم والرقي والنماء. وقد شهد الحفل تكريم الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا، وكان مناسبة لتنظيم معرض للصور بمناسبة مئوية ميلاد مانديلا على مستوى المعهد الإسلامي بروما، وعرض عادات وتقاليد الشعوب، خاصة الأطباق الإفريقية، حيث حضرت الأطباق الشعبية الصحراوية المتميزة في جناح خصص بالكامل للدولة الصحراوية، أشرفت عليه نائب ممثل جبهة البوليساريو بإيطاليا فاطملو سيدي علال.