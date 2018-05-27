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الشرطة الفرنسية تحذر من عدم مغادرة الحائزين على تأشيرات رسمية

الجزائريون يشكّلون ثاني أكبر مجمّع حراقة في فرنسا

  27 ماي 2018 - 20:37   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائريون يشكّلون ثاني أكبر مجمّع حراقة في فرنسا

 أكد مدير شرطة الحدود الفرنسية فرناند جونتير، بأن الجزائريين يشكلون ثاني أكبر مجتمع غير قانوني على الأراضي الفرنسية، مؤكدا أن مصالحه تقوم بتوقيف أكثر من 10 آلاف منهم سنويا، مشيرا إلى أن العديد من الجزائريين يصلون إلى فرنسا بتأشيرات نظامية لكنهم لا يغادرون، إلى جانب المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى فرنسا عن طريق القوارب.

 

أعرب مدير شرطة الحدود الفرنسية فرناند جونتير، خلال جلسة استماع له من قبل أعضاء لجنة التحقيق في مجلس الأمة يوم 15 ماي الفارط عن قلق مصالحه بشأن الجالية الجزائرية الموجودة بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية، وهو ما يتطلب يقظة متزايدة على إجراءات إصدار التأشيرات، حيث أكد ذات المسؤول قائلا  نعمل على تقديم تكوين للشبكة القنصلية لأنه من الممكن الحصول على تأشيرة حقيقية بوثائق مزورة، في الجزائر عمليات احتيال واضحة تحتاج الى مراجعة الحسابات ، مشيرا إلى قضية  القصر  الجزائريين والمغاربة مطالبا بتعين لجنة علمية لتحديد العمر الفعلي للقاصرين. في سياق متصل؛ يواجه أكثر من 2500 جزائري طالب لجوء بفرنسا وأزيد من 10 آلاف حراق حتمية ترحيلهم من الأراضي الفرنسية بعد موافقة الجمعية الوطنية الفرنسية بالأغلبية على قانون الهجرة الجديد، وينص مشروع القانون على نقاط عدة أبرزها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 إلى 90 يوما وحتى 115 يوما في بعض الحالات، وخفض المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء، وصوت لصالح القانون 228 نائبا بينما عارضه 139 نائبا آخرين وامتنع 24 نائبا عن التصويت، ويمثل مشروع القانون اختبارا لوحدة الجمهورية إلى الأمام، حركة الرئيس ماكرون، خاصة بعد ظهور معارضة داخله للقانون الجديد، وبحسب  فرانس 24  فقد تسبب تصويت مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة على بعض بنود مشروع القانون حرجا كبيرا للحكومة الفرنسية التي تنتمي لتيار الوسط، وتأتي المصادقة على قانون الهجرة الجديد بعد أيام من تصريحات وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب بأن بلاده تقدم عددا كبيرا من التأشيرات للجزائريين، متسائلا عن جدوى إقبالهم على طلب اللجوء في فرنسا، ومشددا على ضرورة معالجة واحدة لملفي التأشيرات واللجوء، وقال كولومب إن فرنسا  تقدم عددا كبيرا من التأشيرات للجزائريين، فكيف نفسر طلبات اللجوء؟ لا نحتاج لطلب اللجوء في فرنسا، وهذه ملفات يجب أن نعالجها معا .

أسامة س.

 

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