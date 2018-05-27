بعد أيام من تسليم إرهابيين نفسيهما بالمنطقة

كشف مخبأ للإرهابيين بداخله جثة إرهابي في سكيكدة

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إثر عملية بحث وتمشيط بسكيكدة مخبأ للإرهابيين بداخله جثة الإرهابي المبحوث عنه م. عبد الحق المكنى أبو ذر ، كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام 07 مهربين وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و2,55 طن من المواد الغذائية و04 أجهزة كشف عن المعادن وجهازي 02 اتصال عبر الأقمار الصناعية ونظارة ميدان.

قال بيان لوزارة الدفاع الوطني إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إثر عملية بحث وتمشيط بسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة مخبأ للإرهابيين بداخله جثة الإرهابي المبحوث عنه م. عبد الحق المكنى أبو ذر ، حيث تأتي هذه العملية بعد أيام من تسليم إرهابيين نفسيهما وبحوزتهما مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وستة مخازن ذخيرة مملوءة وقنبلة يدوية ونظارة ميدان بسكيكدة، ويتعلق الأمر بكل من المسمى مرابط رابح المكنى شعيب ، الذي كان ينشط مختصا في صناعة المتفجرات، والمسمى بوخالفة حسين المدعو شرحبيل . الإرهابيان كانا قد التحقا بالجماعات الإرهابية سنة 2002، وفي سياق متصل وبفضل استغلال المعلومات، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف بسكيكدة في حين دمرت مفرزة أخرى تسع قنابل تقليدية الصنع بتيزي وزو. في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، 07 مهربين وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و2,55 طن من المواد الغذائية و04 أجهزة كشف عن المعادن وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية ونظارة ميدان، من جهة أخرى، حجز عناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان ومستغانم بالناحية العسكرية الثانية، 2,2 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم توقيف 64 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية وخنشلة.