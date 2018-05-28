أويحيى يمثل الجزائر في الندوة الدولية حول ليبيا بفرنسا

شريط الاخبار
أزيد من نصف مليون تلميذ يجتازون البيام اليوم حزب الله وطهران متهمان بتزويد البوليساريو بصواريخ ومعدات عسكرية كشف مخبأ للإرهابيين بداخله جثة إرهابي في سكيكدة الجزائريون يشكّلون ثاني أكبر مجمّع حراقة في فرنسا الجزائر ترافع من أجل تعزيز العلاقات بين الأمم المتحدة وبرلمانات الدول فتنة بسبب بيع وثائق الهوية! الديوان يوزع برنامج رحلات حج ناقص على الوكالات ! الجزائــــــريون يفضلــــــــون اقــــــــتناء الــــــــــخبز التقــــــليدي خـــــــلال رمــــضان صاحب شركة للحوم المجمدة يتهم المسير بسرقة الميزانية المقدرة بـ 3 ملايير الجمهورية الصحراوية تحضر احتفالات اليوم الإفريقي بروما نصر الله يكذب الخارجية المغربية ويتهمها بالتخابر مع الموساد وزراة الصحة تمنع مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم من الصيام عمال "سوناطراك" بحاسي مسعود يستنجدون بسيدي السعيد المقيمون يجتمعون اليوم للضغط على الوصاية صور القمر الصناعي "ألكوم سات 1" للوقاية من الحرائق زيارات متتالية للنواحي العسكرية المشرفة على الحدود الجنوبية تقرير أممي يحذر من استغلال الغاز الصخري على حساب الطاقات المتجددة وكالات سياحة وأسفار تستكمل تسجيلات الحج الأفافاس يفتح النار على الانتهازيين السياسيين الجوية الجزائرية تعلن عن تذبذب في الرحلات نحو فرنسا غدا أعوان الرقابة يطالبون بتسليحهم 2500 منحة دراسية لـ 12 ألف أجنبي ناجح في "الباك" هذا العام كوريا الجنوبية تشتري خام مزيج صحاري الجزائر اليابان تطلق ثاني أكبر مصنع لإنتاج أجهزة قياس السكري بالجزائر الجزائر الثانية عربيا في احتياطي الذهب بـ 174 طن إصابة قديمة تحرم فيغولي من تربص «الخضر»! أوناي إيمري يريد محرز في آرسنال براهيمي يحلم بخوض تجربة في «البريميرليغ» بوقلمونة منتظر بقسنيطنة اليوم للتفاوض سوق "دار النقابة" بمدينة قسنطينة يخفف الأعباء عن ذوي الدخل الضعيف "سويفت" و"آلتو" الجزائرية ابتداء من نهاية جويلية المقبل -البعض اشتبه في أمرهم واستفادوا من البراءة عقب محاكمتهم إرهاب الطرق يحوّل موائد إفطار إلى مآتم "رونو الجزائر" تستنكر حملة التشويه وتؤكد على جودة سياراتها بطاقة التعريف بـ2500 دج وجواز السفر بـمليون سنتيم وزارة النقل تضبط كيفيات اصدار شهادات الملاحة الساحلية تشديد المراقبة على تهريب دواء "رحمة ربي" التركي في "الكابة" الجيش يوقف إرهابيين ناشطين بتنظيم إرهابي بمنطقة الساحل الجزائر تستنكر استهدافها بسبب المهاجرين الأفارقة وتتهم المنظمات غير الحكومية الحكومة تصدر قائمة جديدة للمواد الممنوعة من الاستيراد
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. أويحيى يمثل الجزائر في الندوة الدولية حول ليبيا بفرنسا

أويحيى يمثل الجزائر في الندوة الدولية حول ليبيا بفرنسا

  28 ماي 2018 - 11:59   قرئ 61 مرة   0 تعليق   الحدث
أويحيى يمثل الجزائر في الندوة الدولية حول ليبيا بفرنسا

عين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول، أحمد أويحيى لتمثيله في ندوة دولية حول ليبيا ستعقد يوم غد الثلاثاء بباريس والتي دُعي إليها رئيس الدولة من قبل نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون حسب ما جاء الاثنين في بيان لمصالح الوزير الأول. 

وأوضح المصدر ذاته أن، "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد عين الوزير الأول، أحمد أويحيى لتمثيله في ندوة دولية حول ليبيا والتي دُعي إليها رئيس الدولة من قبل نظيره الفرنسي، السيد ايمانويل ماكرون". 

 

واختتم البيان أن الندوة الدولية حول ليبيا ستعقد يوم غد الثلاثاء بباريس بمشاركة أهم القادة الليبيين والأمم المتحدة وعدة بلدان من بينها بلدان جوار ليبيا.

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات