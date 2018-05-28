الجزائريون يستهلكون اللحوم 4 مرات أكثر خلال رمضان

ستهلك الجزائريون اللحوم الحمراء والبيضاء أربع مرات أكثر خلال شهر رمضان بالمقارنة مع الأشهر الأخرى من السنة فيما تضاعف استهلاكهم للمواد الغذائية الأخرى، حسب ما افاد به اليوم الأحد نائب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، محمد عبيدي.

وقال ذات المتحدث خلال ندوة صحفية من تنشيط رئيس الفدرالية ، زكي حريز أن "استهلاك اللحوم البيضاء بلغ 74 الف طن في شهر رمضان، في حين أن متوسط استهلاك اللحوم الحمراء بلغ 37 الف طن و بذلك يمثل استهلاك اللحوم خلال الشهر الفضيل 380 بالمئة من الاستهلاك الشهري خلال الأشهر المتبقية من السنة".

وأضاف عبيدي ان في المتوسط ، تستهلك كل أسرة في الجزائر 9 كلغ من الدواجن و 4،5 من اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان مشيرا إلى أن استهلاك المنتجات الغذائية الأخرى يمثل 170 بالمئة من متوسط استهلاكهم الشهري خلال الفترة المتبقية من السنة.

و اعتبر ذات المتحدث ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية الملاحظة خلال كل رمضان حتى لو انها تؤججها المضاربة و الانخفاض الذي يشهده احيانا العرض، إلا أنها بالخصوص "نتيجة مباشرة لزيادة مفاجئة في الطلب خلال هذا الشهر ".