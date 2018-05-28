فرق الشرطة القضائية بالحواجز الأمنية في رمضان

كثفت عناصر الشرطة وحداتها في الأماكن التي تعرف حركة واسعة خلال الشهر الفضيل على غرار الأسواق ومحطات النقل الجماعية.

وأفاد مولود إبعزتن المكلف بالإعلام بمديرية الأمن الوطني، أنه تم تكثيف التواجد الأمني خلال هذا الشهر الفضيل في مختلف الأماكن التي يرتاد إليها المواطنون بكثرة بهدف تأمينهم على أنفسهم، لاسيما على مستوى الحواجز الأمنية والمراكز التجارية.

كما تم تدعيم عناصر الأمن المتواجدين بالحواجز الأمنية بفرق الشرطة القضائية التي تقوم بمهام التفتيش والمراقبة للترصد لأي عمل جرامي محتمل.

و بخصوص ميترو الجزائر فقد تم تدعيم فرقة الشرطة القضائية المكلفة بتأمينه بفرقة الأنياب “كلاب مدربة”، وكذا بوسائل تقنية و كاميرات بهدف مراقبة الحقائب المشبوهة.