شريط الاخبار
تقاعد وبطاقة محارب للجنود الفرنسيين الذين نُشروا بالجزائر غداة الاستقلال العربية والفيزياء ترفعان معنويات المترشحين في اليوم الأول من البيام مجلس الشيوخ الفرنسي يقر بأحقية الجزائريين المعطوبين في الحصول على تعويضات 732 ألف مترشح في مسابقة التوظيف بقطاع التربية أبوس تطالب الحكومة بإعادة النظر في رسوم الوثائق الإدارية إرهابي يفر من معاقل كتيبة الهدى خوفا من اغتياله سونلغاز تلجأ إلى المساجد لترشيد استهلاك الطاقة مدير إدارة السجون يعطي الضوء الأخضر لانطلاق امتحان الحرية والامتيازات بن غبريت تنفي إلغاء شهادة البيام قرباج يطالب الوزير حطاب بالتدخل ويهدد بتدويل القضية بحث في فائدة ما يقارب 10 آلاف حاج جزائري إعلان روسيا والسعودية عن رفع الإنتاج يتسبب في تهاوي أسعار النفط ملتقى دولي حول التجربة الجزائرية في إدارة السجون والإدماج حسبلاوي يكشف عن سلم أجور جديد للأطباء وممارسي الصحة لا توجد دولة تمنح الوثائق مجانا ولا مناص عن تصويب الدعم التماس 12 سنة حبسا ضد نجل قروابي المتابع في قضية المتاجرة بالهيروين إحصـــــــــــــــــاء 1947 تدخـــــــل وغــلــــــــــــــق 13 محـــــــلا تجاريـــــــا الجزائــــــريون يفضلــــــــون اقــــــــتناء الــــــــــخبز التقــــــليدي خـــــــلال رمــــضان أزيد من نصف مليون تلميذ يجتازون البيام اليوم حزب الله وطهران متهمان بتزويد البوليساريو بصواريخ ومعدات عسكرية كشف مخبأ للإرهابيين بداخله جثة إرهابي في سكيكدة الجزائريون يشكّلون ثاني أكبر مجمّع حراقة في فرنسا الجزائر ترافع من أجل تعزيز العلاقات بين الأمم المتحدة وبرلمانات الدول فتنة بسبب بيع وثائق الهوية! الديوان يوزع برنامج رحلات حج ناقص على الوكالات ! استهلاك الجزائريين للحوم يرتفع بأربعة أضعاف في رمضان صاحب شركة للحوم المجمدة يتهم المسير بسرقة الميزانية المقدرة بـ 3 ملايير الجمهورية الصحراوية تحضر احتفالات اليوم الإفريقي بروما نصر الله يكذب الخارجية المغربية ويتهمها بالتخابر مع الموساد وزراة الصحة تمنع مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم من الصيام عمال "سوناطراك" بحاسي مسعود يستنجدون بسيدي السعيد المقيمون يجتمعون اليوم للضغط على الوصاية صور القمر الصناعي "ألكوم سات 1" للوقاية من الحرائق زيارات متتالية للنواحي العسكرية المشرفة على الحدود الجنوبية تقرير أممي يحذر من استغلال الغاز الصخري على حساب الطاقات المتجددة وكالات سياحة وأسفار تستكمل تسجيلات الحج الأفافاس يفتح النار على الانتهازيين السياسيين الجوية الجزائرية تعلن عن تذبذب في الرحلات نحو فرنسا غدا أعوان الرقابة يطالبون بتسليحهم 2500 منحة دراسية لـ 12 ألف أجنبي ناجح في "الباك" هذا العام
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. تقاعد وبطاقة محارب للجنود الفرنسيين الذين نُشروا بالجزائر غداة الاستقلال

الإجراء سيشمل 24 ألف شخص براتب يفوق 700 أورو سنويا

تقاعد وبطاقة محارب للجنود الفرنسيين الذين نُشروا بالجزائر غداة الاستقلال

  28 ماي 2018 - 23:02   قرئ 15 مرة   0 تعليق   الحدث
تقاعد وبطاقة محارب للجنود الفرنسيين الذين نُشروا بالجزائر غداة الاستقلال

أعلنت الحكومة الفرنسية منحها بطاقة  محارب  للجنود الفرنسيين الذين اشتغلوا بالجزائر غداة الاستقلال، تنفيذا لاتفاقيات إيفيان، يشمل 24 ألف شخص يتقاضون راتبا تقاعديا يبلغ 749 أورو سنويا.

 

قالت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان لها الإثنين، إنّ هؤلاء الجنود الذين تم نشرهم في الجزائر بين جويلية 1962 و1964، تنفيذا لاتفاقيات إيفيان، يمثلون عشرات الشبان الذين لم يتمكنوا من التمتع ببطاقة محارب والامتيازات التي ترتبط بها، كما هو واقع من يتم نشرهم اليوم خارج التراب الوطني كلما تحركت فرنسا في إطار واجباتها الدولية. وفقا للمصدر ذاته، فإنّ القرار جاء تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون التي قطعها على الناخبين أثناء حملته الانتخابية، حيث قرّر أن يمنح لهم بطاقة محارب في إطار قانون المالية للعام 2019.

ترافع جمعيات المحاربين القدامى بفرنسا بهذا الإجراء الذي تطالب به منذ سنوات، وكان موضوع مشاريع قوانين. وكان آخرها مشروع تقدم به النائب جيل لورتون (حزب الجمهوريين) تم رفضه في أفريل من الجمعية الوطنية بداعي أنّه  سابق لأوانه . يتوقع أن يشمل الإجراء الجديد عند دخوله حيز التنفيذ، 24 ألف شخص بكلفة سنوية تبلغ 18,7 مليون أورو. وستمنح بطاقة محارب حاملها خصوصا حق وضع شارة المقاتل والحصول على راتب تقاعدي يبلغ 749 يورو سنويا، بالمقابل صادقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرا، على تعديل يقر الحق في التعويض عن الضحايا غير الفرنسيين في  حرب الجزائر . وصادق مجلس الشيوخ على حذف عبارة  الجنسية الفرنسية إلى 4 أوت 1963 ، من المادة L113-6، من قانون المعاشات العسكرية للعجز أو ضحايا الحرب، وكانت هذه العبارة قد خلقت تمييزا بين الجنسية في تعويض الضحايا المدنيين في حرب الجزائر. ومن خلال هذا التعديل سيكون  الأشخاص الذين عانوا في الجزائر في الفترة من 31 أكتوبر 1954 إلى 29 سبتمبر 1962 من أضرار جسمانية نتيجة هجمات أو أي أعمال عنف أخرى لها علاقة بحرب الجزائر يستفيدون من معاشات الضحايا المدنيين للحروب ، كما أدخلت اللجنة أيضا فقرة تنص على أن  طلبات الحصول على معاش تقاعدي بموجب هذه المادة لم تعد مقبولة من تاريخ بدء نفاد المادة . من الواضح أن التعديل سيطبق فقط على الطلبات التي تم تقديمها في 9 فيفري 2018 أو بعده، بالإضافة إلى الإجراءات المعلقة في تاريخ نشر هذا القانون في المجلة.

حكيمة ذهبي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات