الإجراء سيشمل 24 ألف شخص براتب يفوق 700 أورو سنويا

تقاعد وبطاقة محارب للجنود الفرنسيين الذين نُشروا بالجزائر غداة الاستقلال

أعلنت الحكومة الفرنسية منحها بطاقة محارب للجنود الفرنسيين الذين اشتغلوا بالجزائر غداة الاستقلال، تنفيذا لاتفاقيات إيفيان، يشمل 24 ألف شخص يتقاضون راتبا تقاعديا يبلغ 749 أورو سنويا.

قالت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان لها الإثنين، إنّ هؤلاء الجنود الذين تم نشرهم في الجزائر بين جويلية 1962 و1964، تنفيذا لاتفاقيات إيفيان، يمثلون عشرات الشبان الذين لم يتمكنوا من التمتع ببطاقة محارب والامتيازات التي ترتبط بها، كما هو واقع من يتم نشرهم اليوم خارج التراب الوطني كلما تحركت فرنسا في إطار واجباتها الدولية. وفقا للمصدر ذاته، فإنّ القرار جاء تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون التي قطعها على الناخبين أثناء حملته الانتخابية، حيث قرّر أن يمنح لهم بطاقة محارب في إطار قانون المالية للعام 2019.

ترافع جمعيات المحاربين القدامى بفرنسا بهذا الإجراء الذي تطالب به منذ سنوات، وكان موضوع مشاريع قوانين. وكان آخرها مشروع تقدم به النائب جيل لورتون (حزب الجمهوريين) تم رفضه في أفريل من الجمعية الوطنية بداعي أنّه سابق لأوانه . يتوقع أن يشمل الإجراء الجديد عند دخوله حيز التنفيذ، 24 ألف شخص بكلفة سنوية تبلغ 18,7 مليون أورو. وستمنح بطاقة محارب حاملها خصوصا حق وضع شارة المقاتل والحصول على راتب تقاعدي يبلغ 749 يورو سنويا، بالمقابل صادقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرا، على تعديل يقر الحق في التعويض عن الضحايا غير الفرنسيين في حرب الجزائر . وصادق مجلس الشيوخ على حذف عبارة الجنسية الفرنسية إلى 4 أوت 1963 ، من المادة L113-6، من قانون المعاشات العسكرية للعجز أو ضحايا الحرب، وكانت هذه العبارة قد خلقت تمييزا بين الجنسية في تعويض الضحايا المدنيين في حرب الجزائر. ومن خلال هذا التعديل سيكون الأشخاص الذين عانوا في الجزائر في الفترة من 31 أكتوبر 1954 إلى 29 سبتمبر 1962 من أضرار جسمانية نتيجة هجمات أو أي أعمال عنف أخرى لها علاقة بحرب الجزائر يستفيدون من معاشات الضحايا المدنيين للحروب ، كما أدخلت اللجنة أيضا فقرة تنص على أن طلبات الحصول على معاش تقاعدي بموجب هذه المادة لم تعد مقبولة من تاريخ بدء نفاد المادة . من الواضح أن التعديل سيطبق فقط على الطلبات التي تم تقديمها في 9 فيفري 2018 أو بعده، بالإضافة إلى الإجراءات المعلقة في تاريخ نشر هذا القانون في المجلة.