بالشراكة مع الاتحاد الأوربي

ملتقى دولي حول التجربة الجزائرية في إدارة السجون والإدماج

أعلن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مختار فليون، عن تنظيم ملتقى دولي حول إصلاح السجون الشهر المقبل بالشراكة مع الاتحاد الأوربي لعرض التجربة الجزائرية في هذا المجال لمختلف الدول المجاورة باقتراح من الاتحاد الذي أسهم في إصلاح السجون الجزائرية باعتباره تجربة قابلة للترويج.

ستحتضن الجزائر العاصمة الشهر المقبل ملتقى دوليا حول التجربة الجزائرية في إدارة السجون والإدماج بالشراكة مع الاتحاد الأوربي حسب ما كشف عنه المدير العام لإدارة السجون والإدماج مختار فليون على هامش الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2018 من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراش، قائلا إنه سيتم تنظيم باقتراح من الاتحاد الأوروبي، ملتقى دولي حول إصلاح السجون في الجزائر، من أجل عرض تجربتها على بعض الدول المحيطة بها والتي تسعى، هي كذلك، للخوض في هذا المجال ، قائلا إن الاتحاد الأوروبي يرى أن التجربة الجزائرية أصبحت قابلة اليوم للترويج خاصة في محيطنا الإقليمي ، أين سيكون هذا اللقاء لبنة للتعاون في المستقبل ما بين الدول خصوصا منها تلك التي ترغب في إصلاح السجون، مؤكدا على أن التجربة الجزائرية ترتكز أساسا على ترقية حقوق الإنسان. يأتي تنظيم هذا الملتقى في الوقت الذي حققت فيه الجزائر نتائج إيجابية في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين وحماية حقوق الإنسان والتعاون مع ممثلي المجتمع المدني، حيث جعلت هذه النتائج من برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمات دولية أخرى يتقاسم التجربة الجزائرية التي يمكن لها أن تكون نموذجا للدول التي تسعى إلى تحسين الظروف في مؤسساتها العقابية، حيث أشار فليون في تصريحات سابقة على هامش الملتقى الدولي حول أفضل الممارسات الدولية الجهوية للتكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم إلى الإصلاحات الجذرية في هذا المجال من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية، لاسيما المثول الفوري والسوار الإلكتروني الذي يعد بديلا للحبس المؤقت، وكذا العمل للنفع العام المطبق منذ سنة 2009 والتي عززت قرينة البراءة . للإشارة؛ فقد ثمنت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي التجربة الجزائرية في مجال إصلاح منظومتها العقابية والعمل على نفاذ القانون وتكريس حقوق الإنسان، وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، تغريد الجبر، إنها لمست لدى المؤسسات الحكومية الجزائرية حرصا لإرساء رؤية واضحة فيما يتعلق بمنظومتها العقابية، وذلك من خلال العمل على نفاذ القانون وتكريس حقوق الإنسان كمعيار أساسي استنادا إلى المعايير الدولية التي تعد المرجعية .