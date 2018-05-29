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بعدما أمر بمراجعته وكثرة الحديث عن بيع وثائق الهوية

بوتفليقة يستدعي مجلس الوزراء لمناقشة قانون المالية التكميلي غدا

  29 ماي 2018 - 19:23   قرئ 4 مرة   0 تعليق   الحدث
بوتفليقة يستدعي مجلس الوزراء لمناقشة قانون المالية التكميلي غدا

يترأس غدا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية التكميلي الذي أسال الكثير من الحبر بسبب  بيع  الحكومة لوثائق الهوية للمواطنين من خلال فرض إجراءات جبائية تتعلق بفرض رسوم طوابع عالية على عدة وثائق بيوميترية منها جواز السفر وبطاقة التعريف.

 

قالت مصادر متطابقة أن الاجتماع سيفصل في هذه الضرائب التي فرضتها الحكومة رغم رفضها أوليا من طرف رئيس الجمهورية وتأجيله لمجلس الوزراء الذي كان مبرمجا يوم 9 ماي، ولم يستبعد نفس المصدر إحداث تعديلات على قيمة الرسوم المقترحة من قبل الحكومة، بعد أن قامت رئاسة الجمهورية بإلغاء التدابير الخاصة بمنح الامتياز على المزارع النموذجية التابعة للدولة لفائدة المستثمرين الخواص والأجانب قصد تطويرها، حيث طالب الرئيس بمراجعة هذه الزيادات لضمان عدم المساس بـالـ  السوسيال  غير أن التسريبات الأولى وحديث وزراء الحكومة تؤكد عدم مراجعتها، حيث أكدت مصادر  المحور  أن الرئيس رفض ما جاء في مشروع قانون المالية التكميلي فيما يتعلق بالضرائب الجديدة، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بشكل محسوس منذ الشروع في تطبيق قوانين المالية منذ تراجع أسعار البترول، خاصة وأنه جاء بمجموعة من الرسوم الإضافية على الطابع الخاص برخصة السياقة، أين فاقت الزيادة 100 بالمائة، بالإضافة إلى تطبيق رسوم جديدة على شهادات الرقم التسلسلي للسيارات تصل إلى 3 ملايين سنتيم، كما أدرجت أعباء جمركية جديدة تصل إلى 200 من المئة فيما يخص عمليات استيراد المواد الاستهلاكية، كما تم تعويض الفاتورة في التعاملات التجارية بوصولات السند وإجبارية التعامل بها، أين اقترح حق الطابع الخاص برخصة السياقة بداية من سبتمبر من السنة الجارية سواء في التسليم أو التجديد أو تحويل سياقة عسكرية إلى رخص مدنية أو تبديل رخص سياقة أجنبية إلى رخص جزائرية إلى 5 آلاف دينار، وسيقدر الرسم على امتحان الحصول على صنف معين من رخص السياقة بـ200 دينار ويحصّل بقباضة الضرائب ويرفق بإيصال الدفع بالطلب الموجه إلى السلطة المختصة من طرف المترشح، وفيما يخص بطاقات ترقيم السيارات والعربات ذات محرك أثناء كل عملية، تحصيلا لصالح الخزينة، سيتم تطبيق رسوم على كل أصناف المركبات بداية من الدراجات النارية، إلى غاية الآليات المتحركة للأشغال العمومية، حيث ستطبق هذه الرسوم حسب سعة المركبة وعدد الأحصنة، فالدراجات النارية يطبق عليها رسم بـ3 آلاف دينار عند استخراج بطاقة ترقيم السيارات  البطاقة الرمادية ، يستثنى منها ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تفوق نسبة إعاقتهم 60 من المئة على الأقل.

أسامة سبع

 

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