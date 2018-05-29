الأطراف الليبية تتفق على أولى خطوات الخروج من الأزمة بعد سنوات من التناحر

انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا ديسمبر المقبل

الجزائر قادت مساعيَ حثيثة لإنهاء صداع الجوار

اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في باريس أمس، على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد في العاشر ديسمبر المقبل، بعد سنوات من التناحر والانفلات الأمني الخطير، حيث اتفق المجتمعون على أولى الخطوات التي تمكن من الخروج من الأزمة السياسية والأمنية والفراغ المؤسساتي الذي تتخبط فيه البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي.

عبّرت الأطراف الليبية المجتمعة في الندوة الدولية حول ليبيا المنظمة تحت إشراف الأمم المتحدة بباريس أمس، بمشاركة الجزائر التي قادت سابقا مساعي حثيثة لإنهاء صداع الجوار، التزامها بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018، وكذا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018، حسبما أوضحه البيان المشترك الصادر عن الاجتماع. وذكر المصدر أيضا أن الأطراف الليبية تلتزم بالموافقة المسبقة على نتائج الانتخابات، كما أنها تلتزم بنقل مقر مجلس النواب والعمل على توحيد المؤسسات العامة ، كما لفت إلى أن الأطراف الليبية تتفق على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان تحت رعاية الأمم المتحدة.

وضم اجتماع باريس أربعة وفود تمثل: قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحو الانتخابات. وعلاوة على الجزائر، شهدت الندوة مشاركة كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وتركيا وإيطاليا ومالطا والصين وتونس والمغرب ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والنيجر والتشاد والكونغو ممثل الاتحاد الإفريقي. وأكد الإليزيه يوم الإثنين أن الهدف الرئيس بالنسبة للمسؤولين الليبيين يتمثل في الاتفاق على نص أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، ويتوجب على الكل تشكيل جبهة موحدة بوجه واحد من أجل الخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن الوثيقة تنص على جدول زمني للمسار الانتخابي ، وحسب المصدر ذاته فمن المقرر عقد اجتماع آخر في ظرف شهرين الى ثلاثة لمتابعة الاتفاق.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد استقبل بباريس صباح الثلاثاء، الوزير الأول أحمد أويحيى الذي عينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتمثيله في الندوة الدولية حول ليبيا التي عقدت بباريس. وجرى الاستقبال بقصر الإليزيه قبيل افتتاح الندوة الدولية حول ليبيا التي عقدت تحت إشراف الأمم المتحدة قصد التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء الليبيين، وبمشاركة أهم القادة الليبيين والأمم المتحدة وعدة بلدان، من بينها بلدان جوار ليبيا.