وفاة 8 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 19 آخرون بجروح في 7 حوادث مرور سجل على المستوى الوطني خلال 24 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به الأربعاء حصيلة للمدرية العامة للحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة بولاية الوادي بوفاة شخصين، على إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة ذات وزن خفيف بالطريق الوطني رقم 48 ببلدية رقيبة وكذا على مستوى ولاية غرداية بتسجيل وفاة شخصين وإصابة 12 شخصا على إثر اصطدام بين شاحنتين، منها واحدة مخصصة لنقل العمال على المستوى الطريق الوطني رقم 1 ببلدية ودائرة المنصورة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية أم البواقي من أجل انتشال جثة امرأة (46 سنة) متوفية على إثر سقوطها في بئر بالمكان المسمى دوار فومان، ببلدية عين الفكرون.