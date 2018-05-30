سحب استدعاءات مسابقة توظيف الأساتذة غدا

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن سحب استدعاءات المترشحين لمسابقة التوظيف الخارجي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي ورتب ادارية المزمع اجرائها في 12 جوان المقبل، سيكون ابتداء من اليوم الخميس بداية من الساعة الخامسة مساء على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وأوضحت، نورية بن غبريت، في منشور لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن سحب استدعاءات المترشحين لمسابقة التوظيف الخارجي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي ورتب ادارية ليوم 12 جوان المقبل سيكون ابتداء من غدا الخميس بداية من الساعة الخامسة مساء على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات: http://concours.onec.dz.