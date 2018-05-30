الديوان الوطني للحج والعمرة يوضح

ينهي الديوان الوطني للحج والعمرة لعلم وكالات السياحة والأسفار أنها مدعوة للتقدّم بداية من اليوم الأربعاء لتقديم جوازات سفر المعتمرين المستعجلة، ولا سيما المتعلّقة برحلات اليوم الأربعاء الموافق لـ 30 ماي الجاري، للتأشير عليها وتمكين المعتمرين من السفر إلى البقاع المقدّسة في المواعيد المحدّدة لرحلاتهم، وأوضح في صفحته الرسمية بموقع التفاعل الاجتماعي "فايسبوك" أن هذا الأمر جاء بعد مساع حثيثة وتنسيق مشترك بين مصالح الديوان وسفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر التي أفرزت عن تجاوز الإشكال الحاصل ليلة أمس.