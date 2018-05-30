قيادة الجيش تصنف الناحية السادسة في خانة الحساسة

قايد صالح يأمر بالحيطة لضمان تأمين الحدود الجنوبية

أمر الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، الوحدات المرابطة بإقليم الناحية العسكرية السادسة، التي تصنفها قيادة الجيش في خانة الشاسعة و الحساسة ، بضرورة التحلي الدائم لأفراد هذه الوحدات بالحيطة والحذر ضمانا لسلامة حدود الجزائر، وحفاظا على أمنها واستقرارها.

تمكن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة، على مدى أربعة أيام كاملة، من تفقد العديد من الوحدات المرابطة بإقليم هذه الناحية الشاسعة والحساسة، مثلما مكنته من الوقوف ميدانيا على المستوى العالي الذي بلغته الجاهزية العملياتية لوحدات الناحية، حسبما أشار إليه بيان لوزارة الدفاع الوطني، فضلا عن ترؤسه لقاءات توجيهية أسدى خلالها جملة من التوجيهات والتعليمات والتوصيات التي تصب جميعها حول ضرورة التحلي الدائم لأفراد هذه الوحدات بالحيطة والحذر ضمانا لسلامة حدود وطننا، وحفظا لأمنه واستقراره. وأوضح المصدر أن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد اختتم زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة، في يومها الرابع والأخير، بتفقد وحدات ومؤسسات أخرى بقطاع تمنراست، حيث زار الفريق صبيحة أمس القاعدة الجوية بتمنراست، أين استمع في البداية إلى عرض قدمه قائد القاعدة حول مهام هذه القاعدة الجوية الكبرى، ليشرف بعدها على تدشين بعض المرافق الجديدة المنجزة في إطار توسيع القدرات الكبرى لهذه القاعدة على غرار نزل الإطارات. وكان الفريق قد قام مساء أول أمس بتفقد وتفتيش بعض مؤسسات الإسناد على غرار المستودع الجهوي للتموين بالوقود، أين تابع في البداية عرضا قدمه المدير الجهوي للوقود حول المهام الأساسية لهذه الوحدة الإسنادية الرئيسة، التي تعد وحدة أساسية لإسناد وحدات الناحية بمختلف أنواع الوقود، والتي تتميز بمرونة استخدام عالية تمكنها في جميع الظروف من الاضطلاع بمهام نقل الوقود، توزيعه وتخزينه، فضلا عن إجراء التحاليل ومراقبة النوعية. وبعد تفقد مختلف مرافق وأقسام المستودع، من قاعة التحكم الآلية في منظومة إطفاء الحرائق، تابع تنفيذ تمرين تطبيقي بياني بموضوع إطفاء حريق اندلع فجأة بمحطة شحن وتوزيع الوقود، باستعمال جميع الوسائل الثابتة والمتحركة المتوفرة بهذه الوحدة.