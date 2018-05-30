عناصر المخابرات أطاحت به بالتعاون مع الأمن الإسباني

بارون استيراد اللحوم ومستثمر في الترقيات العقارية حاول إغراق الجزائر بالكوكايين

الكمية المحجوزة المقدرة بـ07 قناطير كانت موزعة في حاويات اللحوم المستوردة من البرازيل

أماطت مصادر مؤكدة لـ المحور اليومي اللثام عن أكبر عمليات تهريب المخدرات الصلبة من أمريكيا اللاتينية، وقالت إن المتهم الأول المتورط في محاولة إدخال الكمية المعتبرة من الكوكايين في وهران، يقف وراءها أحد أكبر مستوردي اللحوم في الجزائر، والذي يمتلك شركة بحي عين النعجة في العاصمة، ويبلغ من العمرة 40 عاما، ويلقب بـ ك.الجزار ، وهو ومعروف في أوساط رجال المال والأعمال وبارونات الاستيراد في الجزائر، حيث يقوم باستيراد المخدرات من البرازيل.

يمتلك المتهم ثروة طائلة وممتلكات بإسبانيا، وقد طوّر مؤخرا نشاط استيراده، حيث يقوم بجلب الخضر والفواكه والسكر والكاكاو من أمريكا اللاتينية، كما دخل هذا الشخص مجال الترقية العقارية، في محاولة للتغطية عن نشاطاته المشبوهة وتبييض الأموال من عائدات هذه التجارة غير المشروعة، ويشرف هذا الأخير على إنجاز عدد من الترقيات العقارية، كتلك التي ينجزها في سيدي يحي وتسببت في مقتل طفل بعد انهيار أرضي، ولم يتم إيداعه السجن، بل قام بالتكفل بعائلة الضحية، وحسب مصادر متطابقة فقد تم اغلاق ملف هذا الشخص لدى الجهات القضائية عن طريق الصلح. ويحوز هذا الشخص قطعا أرضية في الشراقة واسطاوالي ودالي إبراهيم قام باشترائها من أجل إنجاز ترقيات عقارية أخرى، ويرتبط بعلاقة وطيدة بصاحب مجموعة فندقية في العاصمة، ويعد هذا الشخص معروفا بكونه الموزع الحصري لشرائح أحد متعاملي الهاتف النقال، وقد تمكنت عناصر الأمن الداخلي التابعة للمخابرات الجزائرية من حجز هذه الكمية الكبيرة من المخدرات التي يحتمل أن تكون موجهة للترويج في الجزائر ودول أخرى كليبيا وتونس وصولا حتى إلى إسرائيل عن طريق مصر، بالتعاون مع الأمن الاسباني الذي زود الجزائر بمعلومات عن تحركات هذا الشخص، علما أن كمية المخدرات قد تم استيرادها من أمريكا اللاتينية، ولا تزال مصالح الأمن تواصل تحقيقاتها لكشف علاقات هذا الشخص ببعض رجال المال والأعمال.

وكانت مصالح الأمن العسكري التابعة للجيش الوطني الشعبي، قد أحبطت بوهران محاولة تمرير كمية ضخمة من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين ، فاقت كميتها سبعة قناطير، كانت محملة في حاويات مموهة تحمل لحوما حمراء مجمدة مستوردة من البرازيل وبعض دول أمريكا اللاتينية، استنادا لمصدر أمني.

وحسب المعطيات فإن سفينة الشحن التي كانت تنقل اللحوم الحمراء المجمدة وكمية المخدرات الصلبة تعود ملكيتها لشاحن إسباني، أما المستورد فهو من أصل جزائري، ويعد من كبار المستوردين للحوم الحمراء بالجزائر، وله الحصرية مع وزارة التجارة، حيث تبين التحقيقات الأولية أن الجهة المشرفة على عملية تهريب الكوكايين كانت تريد شحن الكمية بميناء مدينة أليكانت بإسبانيا، لكن تفطن عناصر الشرطة الدولية الإنتربول للعملية دفعهم لتهريبها نحو الجزائر ومحاولة تهريبها عبر ميناء وهران، إلا أن تفطن المصالح الأمنية حال دون إغراق الجزائر بكمية ضخمة من الكوكايين ، فيما تبقى التحقيقات الأمنية متواصلة بالتنسيق بين مصالح الأمن العسكري وشرطة الحدود ومصالح الجمارك عبر ميناء وهران التجاري. وقد عملت الجزائر وإسبانيا على تعزيز التعاون في المجال الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة، خاصة أن البلدين متضرران من موجة الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة، على غرار عملية مساء أول أمس التي أحبطت فيها محاولة إغراق الجزائر بكميات ضخمة من المخدرات الصلبة الكوكايين بالتعاون مع الأمن الاسباني، حسب المعلومات المتوفرة.