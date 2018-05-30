تمكن من تحييد 34 إرهابيا خلال الشهر الجاري

الجيش يحبط محاولة إغراق الجزائر بالكوكايين ويسترجع 7 قناطير من المواد المتفجرة

أحبطت قوات الجيش الوطني الشعبي بمختلف وحداتها خلال الـ48 ساعة الأخيرة محاولات إغراق الجزائر بأكثر من 7 قناطير من الكوكايين وكذا منع عودة بقايا الجماعات الإرهابية لاستعمال المتفجرات، باسترجاع 700 كلغ من المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة المتفجرات، كما تمكنت من القضاء على إرهابي بعين الدفلى، في حين سلم آخر نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست.

أثمرت عمليات التضييق التي تفرضها قوات الجيش الوطني الشعبي عبر مختلف النواحي العسكرية وبمختلف وحداتها من تحقيق نتائج هامة في مختلف المجالات، حيث أكدت بيانات وزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر نصب كمين قرب بلدية حمام ريغة، بولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي على إرهابي، واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، في حين سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء. ويتعلق الأمر بالمسمى توجي مهدي المكنى أبو بكر الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016 . من جهة أخرى، استبقت قوات الجيش الوطني الشعبي عودة بقايا الجماعات الإرهابية لاستعمال المتفجرات، فبسكيكدة وبفضل استغلال المعلومات، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مخبأين للجماعات الإرهابية يحويان 700 كيلوغرام من المواد الكيماوية التي تدخل في صناعة المتفجرات، وثلاث قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير ومواد غذائية وأغراض أخرى. وأكد البيان أن هذه العمليات تأتي في سياق الجهود التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي لمطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني.

وفي إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وإثر معلومات مؤكدة، تمكنت ظهر اليوم المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بوهران بالناحية العسكرية الثانية بالتنسيق مع الدرك الوطني والجمارك الجزائرية من إحباط محاولة إدخال كمية ضخمة من الكوكايين عبر ميناء وهران تقدر بـ 701 كغ كانت معبأة في حاوية على متن باخرة نقل بضائع قادمة من أمريكا اللاتينية، وما زال البحث عن كميات أخرى محتملة متواصلا، وأضاف البيان أن هذه النتيجة جاءت بفضل اليقظة العالية لمختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي وحرصها على الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والتراب الوطني.

وللإشارة فقد مكنت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها قوات الجيش لمواجهة أي محاولات للجماعات الإرهابية القيام بعمليات خلال شهر رمضان، من تحييد 34 إرهابيا خلال الشهر الجاري، وتكشف بيانات وزارة الدفاع مدى جاهزية مفارز الجيش عبر مختلف النواحي العسكرية من خلال تحييد إرهابيين وتوقيف عناصر الدعم وكذا تدمير الكازمات التي يستخدمونها، بالإضافة إلى حجز كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة وهو ما يؤكد العزم على اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا والتصدي لكافة أنواع التهديدات.