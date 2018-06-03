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بعد تجديد اتهام الجزائر بالتوسط لحزب الله في دعم البوليساريو

شيعة المغرب يصفعون وزير خارجيتهم ويطالبون بتقديم الأدلة

  03 جوان 2018 - 21:17   قرئ 10 مرة   0 تعليق   الحدث
شيعة المغرب يصفعون وزير خارجيتهم ويطالبون بتقديم الأدلة

تلقى وزير الخارجية المغربي صفعة ثانية من الداخل بسبب اتهاماته الباطلة حول تورط إيران و حزب الله  في دعم جبهة  البوليساريو  عن طريق الجزائر، طالب شيعة مغربيون من حكومة بلادهم تقديم دليل على الدعم الذي اتخذته ذريعة من أجل قطع العلاقات مع ايران، واصفة هذا السيناريو بـ  الركيك .

 

قال عصام الحسني الناطق الرسمي باسم جمعية  رساليون تقدميون  التي رفضت مصالح وزارة الداخلية المغربية بمدينة تطوان في وقت سابق استلام ملف التصريح بتأسيسها، في تصريح للموقع المغربي  يا بلادي  إنه من  حق الشعب المغربي أن يطلع على كل المعطيات المادية الملموسة التي شكلت مبررات القرار السياسي ..وأن كل ما قيل لحد الان هو مجرد كلام يفتقد لأي دليل، بل أن كثيرا مما قيل يقف خلفه كاتب جزائري مقيم بفرنسا تحركه أجندات إقليمية ولعب دورا مشبوها في سوريا إبان بعثات التفتيش العربية وتبرأ منه رئيس بعثته السوداني الجنسية ، مؤكدا أنه  في ظل عدم تقديم أدلة مادية على السيناريو المزعوم وكذا في ظل النفي الرسمي للطرف الآخر المتمثل في ايران وحزب الله لا يمكنني الا افتراض أن طرفا ثالثا قد دخل على الخط وزود المغرب برواية غير صحيحة. ، نافيا أن يكون للملحق الثقافي في السفارة الإيرانية بالجزائر أمير الموسوي، دور الوسيط بين حزب الله وجبهة البوليساريو، حيث قال إن هذا الأخير  محلل سياسي يشغل وظيفة مستشار ثقافي ايراني أثار نشاطه وتواصله مع النخب الثقافية الجزائرية تضايقا سعوديا ووهابيا وشملته حملة إعلامية موجهة ومنظمة منذ سنوات، وأن تلك الجهات نفسها هي التي تقف خلف السيناريو الركيك الذي يتم تداوله حول اطروحة دعم ايران وحزب الله للبوليساريو . أضاف أنه لن تكون هناك انعكاسات سلبية للقرار على الشيعة المغاربة، وذلك لاعتبارين اثنين في نظره، أولهما  لكون السلطات المغربية لا ترغب في إعادة سيناريو الحملة الامنية على الشيعة المغاربة سنة 2009 عقب قطع العلاقات المغربية الايرانية وتجلى ذلك بوضوح من خلال تصريح وزير الخارجية المغربية بوريطة إذ نفى ان تكون هناك انعكاسات او تأثيرات ذات صلة بالمذهب الشيعي وأن القرار في جوهره سياسي . للإشارة فقد قرر في الفاتح من ماي الماضي، قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران بعد اتهامها بدعم جبهة البوليساريو عن طريق حليفها حزب الله اللبناني، كما اتهمت الجزائر بتقديم الدعم لحزب الله من أجل القيام بما اتهمته به، وهي المزاعم التي لم تأت عليها بأي دليل إلى حد الساعة.

أسامة سبع

 

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