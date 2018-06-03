كانت خالية من الركاب وانشطرت إلى نصفين

إصابة طاقم طائرة هركيل سي 130 إثر انحرافها ببسكرة

وزارة الدفاع تفتح تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث

انحرفت طائرة عسكرية من نوع هركيل سي 130 عن مسارها أثناء هبوطها في مدرج القاعدة الجوية ببسكرة، حيث أكدت وزارة الدفاع الوطني أنها قد انحرفت عن مسارها على مدرج القاعدة الجوية ببسكرة مما تسبب في إصابة طاقمها بجروح طفيفة، تمّ التكفل بهم على الفور، في حين تم تسجيل أضرار مادية بالطائرة.

قال بيان لوزارة الدفاع إن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي فتحت تحقيقا قصد الكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الحادث، قائلة أثناء هبوطها بالقاعدة الجوية ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة، انحرفت يوم 03 جوان 2018، طائرة عسكرية من نوع Hercule C-130 خالية من الركاب عن مسارها بمَدْرج القاعدة الجوية، مما تسبب في إصابة طاقم الطائرة بجروح طفيفة، تمّ التكفل بهم على الفور، بالإضافة إلى تسجيل أضرار مادية للطائرة ، في حين أكدت مصادر متطابقة أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى بشير بن ناصر بولاية بسكرة. يعتبر هذا الحادث الثاني لتحطم طائرة في الجزائر خلال السنة الجارية بعد أن استفاق الجزائريون على كارثة جوية، إثر مقتل 257 شخصاً في حادث تحطم طائرة عسكرية في محيط مطار بوفاريك العسكري في البليدة، ونظرا لزيادة حوادث الطيران العسكري في الجزائر في السنوات الأخيرة باتت تطرح تساؤلات عديدة عن أسباب وخلفيات هذه الحوادث المتلاحقة، خاصة الحوادث الخمسة الأخيرة المسجلة منذ أخطر حادث وقع في العام 2014، وخلف مقتل 77 شخصا، وتعتبر حادثة الأمس الثالثة لنفس الطائرة هركيل سي 130 ، حيث تحطمت طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية في 30 جوان 2003 فوق حي سكني بمنطقة بني مراد قرب مطار بوفاريك العسكري بسبب خلل فني، وخلف الحادث مقتل أربعة هم طاقم الطائرة، و20 شخصا من السكان و30 جريحا، تلتها حادثة أكبر في 11 فيفري 2014، حيث لقي 77 شخصا أغلبهم عسكريون وعدد من المدنيين وبينهم أربعة من طاقم الطائرة حتفهم في تحطم طائرة نقل عسكرية من نوع هركيل سي 130 عندما ارتطمت الطائرة بجبل فرطاس في منطقة أم البواقي شرقي الجزائر، ونجا راكب واحد من الحادث بأعجوبة.