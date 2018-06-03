شريط الاخبار
شيعة المغرب يصفعون وزير خارجيتهم ويطالبون بتقديم الأدلة الحكومة تقرر تمديد العمل ببطاقة التعريف الخضراء إصابة طاقم طائرة هركيل سي 130 إثر انحرافها ببسكرة وزارة الخارجية تستدعى السفير الأوروبي بالجزائر عملية الإسكان الإلكتروني للحجاج الإثنين القادم تعطل إنجاز 16 ألف مسكن بسبب تهاون المرقين العقاريين تجنيد 25 ألف عون لتأمين الامتحانات النهائية النتائج الأولية تكشف عن ارتفاع نسبة النجاح في السانكيام إجراءات جديدة لتقليص ظاهرة هجرة الأدمغة إرهابي يسلم نفسه بتمنراست والجيش يدمر 5 مخابئ بسكيكدة الأطباء المقيمون يقررون مواصلة مقاطعة المناوبات إتـــــــــــــلاف 4 أطنـــــــــــــان مـــــــــــــن المـــــــــــــواد الغذائيـــــــــــــة ببومـــــــــــــرداس تسخير 18 ألف شرطي لتأمين امتحانات شهادة الباك خارطة نقل متعددة الأنماط لفائدة مستخدمي وسائل النقل الجماعي بالعاصمة ولد قدور يدافع عن صفقة شراء سوناطراك لمصفاة أوغستا اجتماع إلكتروني بين بدوي والولاة حول رمضان ربراب يسعى إلى اكتساح الصناعة الصيدلانية في الجزائر 30 جوان آخر أجل لدفع الاشتراكات السنوية للعمال غير الأجراء ألووو ماجر... الإقالة بعد البرتغال قيطوني يدعو البلديات إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة "الأفامي" يشيد بالإصلاحات المباشرة لدفع النمو في الجزائر النفط يفتتح شهر جوان بتراجع سعره إلى 76 دولارا رفع الضريبة المضافة على السيارات إلى 19 بالمئة زعيم الإخوان في الجزائر يساوم الحكومة ويدعي تمثيل الشعب "تصريحاتك مجرد تخمينات وتأويلات وكلمة الفصل تعود للرئيس" انطلاق عمليات اقتناء تذاكر الحج بداية من يوم 10 جوان المقبل موظفون بشركات صيدلانية يسرقون الأدوية ويبيعونها لمروجي مهلوسات ماجر يثير استياء الجزائريين بتصريحات غريبة الوزير حطاب يعترف بفشل ماجر في قيادة الخضر القــــطيعـــة بين الأنـــصار والمـــنتخب الوطـــني ! حمّار يعمق جراح بلوزداد ويتعاقد مع الطاوسي الكلمـــة الأخيــــرة تعــــود للرئيــــس الجيش يكشف 06 مخابئ للإرهابيين ويدمر قنابل تقليدية ومعدات تفجير سفارة الجزائر ببروكسل تندد باستغلال مقر البرلمان الأوروبي لتصوير فيديو مسيء للرئيس الجيش المغربي يكثف وجوده على الحدود الصحراوية ويجرب أسلحة جديدة بدوي يستنفر المنتخبين المحليين للتحول الطاقوي مختصون يدعون لإدراج الأدوية المبتكرة ضمن قائمة المستوردة استراتيجية وطنية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين ارتفاع أسعار ملابس الأطفال مع اقتراب العيد غلق ثلاث محلات للزلابية والمثلجات بالطارف
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. إصابة طاقم طائرة هركيل سي 130 إثر انحرافها ببسكرة

كانت خالية من الركاب وانشطرت إلى نصفين

إصابة طاقم طائرة هركيل سي 130 إثر انحرافها ببسكرة

  03 جوان 2018 - 21:17   قرئ 11 مرة   0 تعليق   الحدث
إصابة طاقم طائرة هركيل سي 130 إثر انحرافها ببسكرة

وزارة الدفاع تفتح تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث 

انحرفت طائرة عسكرية من نوع  هركيل سي 130  عن مسارها أثناء هبوطها في مدرج القاعدة الجوية ببسكرة، حيث أكدت وزارة الدفاع الوطني أنها قد انحرفت عن مسارها على مدرج القاعدة الجوية ببسكرة مما تسبب في إصابة طاقمها بجروح طفيفة، تمّ التكفل بهم على الفور، في حين تم تسجيل أضرار مادية بالطائرة.

 

 قال بيان لوزارة الدفاع إن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي فتحت تحقيقا قصد الكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الحادث، قائلة  أثناء هبوطها بالقاعدة الجوية ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة، انحرفت يوم 03 جوان 2018، طائرة عسكرية من نوع  Hercule C-130  خالية من الركاب عن مسارها بمَدْرج القاعدة الجوية، مما تسبب في إصابة طاقم الطائرة بجروح طفيفة، تمّ التكفل بهم على الفور، بالإضافة إلى تسجيل أضرار مادية للطائرة ، في حين أكدت مصادر متطابقة أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى بشير بن ناصر بولاية بسكرة. يعتبر هذا الحادث الثاني لتحطم طائرة في الجزائر خلال السنة الجارية بعد أن استفاق الجزائريون على كارثة جوية، إثر مقتل 257 شخصاً في حادث تحطم طائرة عسكرية في محيط مطار بوفاريك العسكري في البليدة، ونظرا لزيادة حوادث الطيران العسكري في الجزائر في السنوات الأخيرة باتت تطرح تساؤلات عديدة عن أسباب وخلفيات هذه الحوادث المتلاحقة، خاصة الحوادث الخمسة الأخيرة المسجلة منذ أخطر حادث وقع في العام 2014، وخلف مقتل 77 شخصا، وتعتبر حادثة الأمس الثالثة لنفس الطائرة  هركيل سي 130 ، حيث تحطمت طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية في 30 جوان 2003 فوق حي سكني بمنطقة بني مراد قرب مطار بوفاريك العسكري بسبب خلل فني، وخلف الحادث مقتل أربعة هم طاقم الطائرة، و20 شخصا من السكان و30 جريحا، تلتها حادثة أكبر في 11 فيفري 2014، حيث لقي 77 شخصا أغلبهم عسكريون وعدد من المدنيين وبينهم أربعة من طاقم الطائرة حتفهم في تحطم طائرة نقل عسكرية من نوع  هركيل سي 130  عندما ارتطمت الطائرة بجبل فرطاس في منطقة أم البواقي شرقي الجزائر، ونجا راكب واحد من الحادث بأعجوبة.

أسامة سبع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات