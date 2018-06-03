عاد إلى قضية سجنه بتهمة التجسس

ولد قدور يدافع عن صفقة شراء سوناطراك لمصفاة أوغستا

دافع الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور، عن صفقة شراء المجمع لمصفاة اوغستا ، مبديا استياءه من الأجانب الذين انتقدوا هذه الصفقة.

أكد ولد قدور أن استحواذ سوناطراك على مصفاة أوغوستا جاء بعد فوزها في مناقصة دولية تنافسية، بسعر 700 مليون دولار، في حين أن بناء مصفاة يتطلب 5 ملايير دولار في فترة 5 سنوات، مدافعا عن الصفقة ومنتقدًا الأجانب الذين انتقدوا شراء المصفاة.

عاد المتحدث في حوار أجراه مع صحيفة لو كوتيديان دورون ، إلى قضية إدانته والحكم عليه بالسجن في ما يعرف بقضية التجسس، حين كان على رأس شركة براون اند روت كوندور BRC ، مدافعا عن نفسه، قائلا قضيت سنتين في سجن البليدة، عند الجيش، حُكم عليّ رسمياً بالسجن لمدة 30 شهراً، لكن قبل أن أكملها جاؤوا إلي وقالوا لي إنك ستخرج، لقد رفضت، وسألتهم لماذا وضعتموني في السجن ولماذا تريدونني أن أخرج اليوم ، مضيفا في هذا الشأن أخرجوني من السجن تماما كما أدخلوني دون أي وثائق، وبدون أي ملف .

وكان عبد المومن ولد قدور بين سنتي 2002 و2007 الرئيس المدير العام لشركة براون اند روت كوندور، وهو مشروع مشترك بين الجزائر والشركة الامريكية KBR، فرع من المجمع هاليبرتون، حيث يشير ولد قدور إلى أنه سجن بتهمة التجسس، وقال ولد قدور حول القضية إن BRC كانت تفاوض حول مشاريع كبيرة، وبمبالغ هامة ، قبل أن يضيف متعجبا تمت محاكمتي بتهمة التجسس بينما بنت شركة BRC مقرا لفريق في الجيش، أليس هذا متناقض؟ . وفقا لولد قدور فإن قضية BRC جاءت من أجل كسر وزير الطاقة بين سنتي 1999 و2010 شكيب خليل، حيث قال لم يقبل شكيب خليل أبدًا مشاركة دائرة الاستعلام والأمن DRS في إدارة الشركات التابعة لسوناطراك حتى في وزارته .