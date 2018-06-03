شريط الاخبار
شيعة المغرب يصفعون وزير خارجيتهم ويطالبون بتقديم الأدلة الحكومة تقرر تمديد العمل ببطاقة التعريف الخضراء إصابة طاقم طائرة هركيل سي 130 إثر انحرافها ببسكرة وزارة الخارجية تستدعى السفير الأوروبي بالجزائر عملية الإسكان الإلكتروني للحجاج الإثنين القادم تعطل إنجاز 16 ألف مسكن بسبب تهاون المرقين العقاريين تجنيد 25 ألف عون لتأمين الامتحانات النهائية النتائج الأولية تكشف عن ارتفاع نسبة النجاح في السانكيام إجراءات جديدة لتقليص ظاهرة هجرة الأدمغة إرهابي يسلم نفسه بتمنراست والجيش يدمر 5 مخابئ بسكيكدة الأطباء المقيمون يقررون مواصلة مقاطعة المناوبات إتـــــــــــــلاف 4 أطنـــــــــــــان مـــــــــــــن المـــــــــــــواد الغذائيـــــــــــــة ببومـــــــــــــرداس تسخير 18 ألف شرطي لتأمين امتحانات شهادة الباك خارطة نقل متعددة الأنماط لفائدة مستخدمي وسائل النقل الجماعي بالعاصمة ولد قدور يدافع عن صفقة شراء سوناطراك لمصفاة أوغستا اجتماع إلكتروني بين بدوي والولاة حول رمضان ربراب يسعى إلى اكتساح الصناعة الصيدلانية في الجزائر 30 جوان آخر أجل لدفع الاشتراكات السنوية للعمال غير الأجراء ألووو ماجر... الإقالة بعد البرتغال قيطوني يدعو البلديات إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة "الأفامي" يشيد بالإصلاحات المباشرة لدفع النمو في الجزائر النفط يفتتح شهر جوان بتراجع سعره إلى 76 دولارا رفع الضريبة المضافة على السيارات إلى 19 بالمئة زعيم الإخوان في الجزائر يساوم الحكومة ويدعي تمثيل الشعب "تصريحاتك مجرد تخمينات وتأويلات وكلمة الفصل تعود للرئيس" انطلاق عمليات اقتناء تذاكر الحج بداية من يوم 10 جوان المقبل موظفون بشركات صيدلانية يسرقون الأدوية ويبيعونها لمروجي مهلوسات ماجر يثير استياء الجزائريين بتصريحات غريبة الوزير حطاب يعترف بفشل ماجر في قيادة الخضر القــــطيعـــة بين الأنـــصار والمـــنتخب الوطـــني ! حمّار يعمق جراح بلوزداد ويتعاقد مع الطاوسي الكلمـــة الأخيــــرة تعــــود للرئيــــس الجيش يكشف 06 مخابئ للإرهابيين ويدمر قنابل تقليدية ومعدات تفجير سفارة الجزائر ببروكسل تندد باستغلال مقر البرلمان الأوروبي لتصوير فيديو مسيء للرئيس الجيش المغربي يكثف وجوده على الحدود الصحراوية ويجرب أسلحة جديدة بدوي يستنفر المنتخبين المحليين للتحول الطاقوي مختصون يدعون لإدراج الأدوية المبتكرة ضمن قائمة المستوردة استراتيجية وطنية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين ارتفاع أسعار ملابس الأطفال مع اقتراب العيد غلق ثلاث محلات للزلابية والمثلجات بالطارف
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. ولد قدور يدافع عن صفقة شراء سوناطراك لمصفاة أوغستا

عاد إلى قضية سجنه بتهمة التجسس

ولد قدور يدافع عن صفقة شراء سوناطراك لمصفاة أوغستا

  03 جوان 2018 - 21:19   قرئ 10 مرة   0 تعليق   الحدث
ولد قدور يدافع عن صفقة شراء سوناطراك لمصفاة أوغستا

 دافع الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المومن ولد قدور، عن صفقة شراء المجمع لمصفاة  اوغستا ، مبديا استياءه من الأجانب الذين انتقدوا هذه الصفقة. 

 

أكد ولد قدور أن استحواذ سوناطراك على مصفاة أوغوستا جاء بعد فوزها في مناقصة دولية تنافسية، بسعر 700 مليون دولار، في حين أن بناء مصفاة يتطلب 5 ملايير دولار في فترة 5 سنوات، مدافعا عن الصفقة ومنتقدًا الأجانب الذين انتقدوا شراء المصفاة.

عاد المتحدث في حوار أجراه مع صحيفة  لو كوتيديان دورون ، إلى قضية إدانته والحكم عليه بالسجن في ما يعرف بقضية التجسس، حين كان على رأس شركة براون اند روت كوندور  BRC ، مدافعا عن نفسه، قائلا  قضيت سنتين في سجن البليدة، عند الجيش، حُكم عليّ رسمياً بالسجن لمدة 30 شهراً، لكن قبل أن أكملها جاؤوا إلي وقالوا لي إنك ستخرج، لقد رفضت، وسألتهم لماذا وضعتموني في السجن ولماذا تريدونني أن أخرج اليوم ،  مضيفا في هذا الشأن   أخرجوني من السجن تماما كما أدخلوني دون أي وثائق، وبدون أي ملف .

وكان عبد المومن ولد قدور بين سنتي 2002 و2007 الرئيس المدير العام لشركة براون اند روت كوندور، وهو مشروع مشترك بين الجزائر والشركة الامريكية KBR، فرع من المجمع هاليبرتون، حيث يشير ولد قدور إلى أنه سجن بتهمة التجسس، وقال ولد قدور حول القضية  إن  BRC كانت تفاوض حول مشاريع كبيرة، وبمبالغ هامة ، قبل أن يضيف متعجبا  تمت محاكمتي بتهمة التجسس بينما بنت شركة BRC مقرا لفريق في الجيش، أليس هذا متناقض؟ . وفقا لولد قدور فإن قضية BRC جاءت من أجل كسر وزير الطاقة بين سنتي 1999 و2010 شكيب خليل، حيث قال  لم يقبل شكيب خليل أبدًا مشاركة دائرة الاستعلام والأمن DRS في إدارة الشركات التابعة لسوناطراك حتى في وزارته .

ل.ع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات