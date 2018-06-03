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تداعيات نشر الفيديو المسيء لرموز الدولة من بروكسل

وزارة الخارجية تستدعى السفير الأوروبي بالجزائر

  03 جوان 2018 - 21:19   قرئ 8 مرة   0 تعليق   الحدث
وزارة الخارجية تستدعى السفير الأوروبي بالجزائر

استدعت الخارجية الجزائرية، سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، للتنديد بالفيديو الذي صورته صحافية من أصول جزائرية، من داخل مقر البرلمان الأوروبي، وانتقدت السلطات الجزائرية استخدام وتحويل رموز الاتحاد الأوروبي على نحو خطير يقوض شرف وكرامة مؤسسات الجمهورية الجزائرية.

 

كشفت وزارة الخارجية في بيان لها، أمس، بأنها قامت باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر جون ارورك، من قبل الأمين العام للوزارة، للاحتجاج على حادثة تصوير فيديو من داخل مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوروبية بروكسل بغرض المساس بالمؤسسات الجزائرية، وأدان المسؤول بالخارجية، بأشد العبارات كما استهجن، قيام السيدة لوفيفر- حداد، وهى مواطنة بلجيكية من أصل جزائري، بتسجيل الفيديو داخل المرافق الرسمية للبرلمان الأوروبي، واعتبرت الخارجية الجزائر، بان ما وقع يعتبر إساءة وتحويل لرموز الاتحاد الأوروبي على نحو خطير للمساس بشرف وكرامة مؤسسات الجمهورية الجزائرية.

وطلبت السلطات الجزائرية رسميا، من الطرف الأوروبي، الابتعاد بشكل علني وان تعلن رسميا رفضها لمثل تلك المناورة والمطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة ضد التصرفات غير المسؤولية للمعنية، مشيرة بان سفير الجزائر في بروكسل كان قد باشر، بناء على تعليمات وزارة الخارجية، باتخاذ خطوات عاجلة مع المؤسسات المختصة في الاتحاد الأوروبي. وكانت سفارة الجزائر ببروكسل، قد نددت بما وصفته بـ  الاستغلال غير المقبول  لرموز الاتحاد الأوروبي ومقر البرلمان الأوروبي للمساس بشرف وكرامة المؤسسات الجزائرية، على خلفية نشر الصحافية المعتمدة لدى مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل لفيديو صورته داخل مقر البرلمان يهاجم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومقربيه. وكانت الصحافية ليلى حداد التي تعمل كمديرة لموقع وقناة  سي أن بي نيوز  في بروكسل وعملت في وقت سابق كمراسلة للتلفزيون الجزائري الحكومي من بروكسل قد نشرت الخميس الماضي، شريطاً صورته داخل مقر البرلمان الأوروبي وأمام طاولة تحمل رمز الاتحاد الأوروبي تحدثت فيه عن مرض الرئيس بوتفليقة، وعدم علمه بالقرارات التي تصدر، واتهمت مقربين من الرئيس بالسيطرة على الحكم.

وأكد بيان الهيئة الدبلوماسية الجزائرية ببروكسل عن أسفها لـ  فرصة استغلال رموز الاتحاد الأوروبي ومقر إحدى مؤسساته كفضاء لهذه التمثيلية البائسة التي تندرج في إطار خارطة طريق هذا العميل المتأصل في التخريب والتفرقة. 

م.ن

 

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