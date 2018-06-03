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تحوي على أسلحة ومواد كيميائية تدخل في صناعة المتفجرات

إرهابي يسلم نفسه بتمنراست والجيش يدمر 5 مخابئ بسكيكدة

  03 جوان 2018 - 21:21   قرئ 9 مرة   0 تعليق   الحدث
إرهابي يسلم نفسه بتمنراست والجيش يدمر 5 مخابئ بسكيكدة

سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خمسة مخابئ للإرهابيين تحوي 07 قذائف  هاون  عيار 60 ملم، بندقية مضخية و03 قنابل تقليدية الصنع وكميات من المواد الكيميائية التي تدخل في إعداد المتفجرات، ومعدات التفجير وصفائح لتوليد الطاقة الشمسية وكمية معتبرة من المواد الغذائية والأدوية والألبسة وأغراض أخرى.

 

قال بيان لوزارة الدفاع الوطني  سلم إرهابي نفسه، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء، ويتعلق الأمر بالمسمى  عقبة كنتة سيدي عمر ، المدعو  أبو ناصر ، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 ، وفي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش بسكيكدة، 05 مخابئ للإرهابيين تحوي قذائف  هاون  عيار 60 ملم و بندقية مضخية و03 قنابل تقليدية الصنع و110 لتر من المواد الكيميائية  الأمونيترات  التي تدخل في إعداد المتفجرات، بالإضافة إلى 1131 طلقة من مختلف العيارات ومعدات التفجير وصفائح لتوليد الطاقة الشمسية وكمية معتبرة من المواد الغذائية والأدوية والألبسة وأغراض أخرى، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام، 09 منقبين عن الذهب وحجزت 02 مركبتين رباعيتي الدفع و10 مطارق ضغط و07 مولدات كهربائية وجهاز كشف عن المعادن وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية، في حين حجز عناصر الدرك الوطني 33 كيلوغرام من الكيف المعالج بوهران، من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بكل من الغزوات والقالة، محاولات هجرة غير شرعية لـ 36 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 74 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من  تلمسان وورقلة.

أسامة سبع

 

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