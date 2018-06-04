التصويت بالأغلبية على مشروع قانون القضاء العسكري

شريط الاخبار
شيعة المغرب يصفعون وزير خارجيتهم ويطالبون بتقديم الأدلة الحكومة تقرر تمديد العمل ببطاقة التعريف الخضراء إصابة طاقم طائرة هركيل سي 130 إثر انحرافها ببسكرة وزارة الخارجية تستدعى السفير الأوروبي بالجزائر عملية الإسكان الإلكتروني للحجاج الإثنين القادم تعطل إنجاز 16 ألف مسكن بسبب تهاون المرقين العقاريين تجنيد 25 ألف عون لتأمين الامتحانات النهائية النتائج الأولية تكشف عن ارتفاع نسبة النجاح في السانكيام إجراءات جديدة لتقليص ظاهرة هجرة الأدمغة إرهابي يسلم نفسه بتمنراست والجيش يدمر 5 مخابئ بسكيكدة الأطباء المقيمون يقررون مواصلة مقاطعة المناوبات إتـــــــــــــلاف 4 أطنـــــــــــــان مـــــــــــــن المـــــــــــــواد الغذائيـــــــــــــة ببومـــــــــــــرداس تسخير 18 ألف شرطي لتأمين امتحانات شهادة الباك خارطة نقل متعددة الأنماط لفائدة مستخدمي وسائل النقل الجماعي بالعاصمة ولد قدور يدافع عن صفقة شراء سوناطراك لمصفاة أوغستا اجتماع إلكتروني بين بدوي والولاة حول رمضان ربراب يسعى إلى اكتساح الصناعة الصيدلانية في الجزائر 30 جوان آخر أجل لدفع الاشتراكات السنوية للعمال غير الأجراء ألووو ماجر... الإقالة بعد البرتغال قيطوني يدعو البلديات إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة "الأفامي" يشيد بالإصلاحات المباشرة لدفع النمو في الجزائر النفط يفتتح شهر جوان بتراجع سعره إلى 76 دولارا رفع الضريبة المضافة على السيارات إلى 19 بالمئة زعيم الإخوان في الجزائر يساوم الحكومة ويدعي تمثيل الشعب "تصريحاتك مجرد تخمينات وتأويلات وكلمة الفصل تعود للرئيس" انطلاق عمليات اقتناء تذاكر الحج بداية من يوم 10 جوان المقبل موظفون بشركات صيدلانية يسرقون الأدوية ويبيعونها لمروجي مهلوسات ماجر يثير استياء الجزائريين بتصريحات غريبة الوزير حطاب يعترف بفشل ماجر في قيادة الخضر القــــطيعـــة بين الأنـــصار والمـــنتخب الوطـــني ! حمّار يعمق جراح بلوزداد ويتعاقد مع الطاوسي الكلمـــة الأخيــــرة تعــــود للرئيــــس الجيش يكشف 06 مخابئ للإرهابيين ويدمر قنابل تقليدية ومعدات تفجير سفارة الجزائر ببروكسل تندد باستغلال مقر البرلمان الأوروبي لتصوير فيديو مسيء للرئيس الجيش المغربي يكثف وجوده على الحدود الصحراوية ويجرب أسلحة جديدة بدوي يستنفر المنتخبين المحليين للتحول الطاقوي مختصون يدعون لإدراج الأدوية المبتكرة ضمن قائمة المستوردة استراتيجية وطنية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين ارتفاع أسعار ملابس الأطفال مع اقتراب العيد غلق ثلاث محلات للزلابية والمثلجات بالطارف
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. التصويت بالأغلبية على مشروع قانون القضاء العسكري

التصويت بالأغلبية على مشروع قانون القضاء العسكري

  04 جوان 2018 - 11:25   قرئ 42 مرة   0 تعليق   الحدث
التصويت بالأغلبية على مشروع قانون القضاء العسكري

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع قانون القضاء العسكري خلال جلسة علنية عقدها اليوم الإثنين بحضور 360 نائبا و37 وكالة.

و جاء المشروع المعدّل والمتمّم للأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري.

ليتماشى مع التطور الحاصل في المنظومة التشريعية ويواكب التغييرات التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة عقب

تعديل الدستور سنة 2016 لمواصلة مسار الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها منذ اعتلائه سدة الحكم إقرارا بدولة الحق والقانون.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات