التصويت بالأغلبية على مشروع قانون القضاء العسكري

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية على مشروع قانون القضاء العسكري خلال جلسة علنية عقدها اليوم الإثنين بحضور 360 نائبا و37 وكالة.

و جاء المشروع المعدّل والمتمّم للأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أفريل 1971 المتضمن قانون القضاء العسكري.

ليتماشى مع التطور الحاصل في المنظومة التشريعية ويواكب التغييرات التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة عقب

تعديل الدستور سنة 2016 لمواصلة مسار الإصلاحات السياسية العميقة التي بادر بها منذ اعتلائه سدة الحكم إقرارا بدولة الحق والقانون.