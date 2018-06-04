بروكسل توظّف صحافية جزائرية لـ تصفية حساباتها مع الجزائر

أوروبا تلجأ إلى سياسة ليّ الذراع بسبب رخص الاستيراد وأزمة اللاجئين

أبانت الحملة غير المسبوقة التي شنّها الاتحاد الأوروبي على الجزائر، عن طريق المساس بمؤسسات الجمهورية، باستغلال صحافية جزائرية معتمدة لديه، بأنّ هذه المنظّمة الأوروبية لم تهضم قرارات سيادية اتّخذتها الجزائر مسّت بمصالحها، فتذرعت بـ حرية الرأي والتعبير .

تشهد العلاقات الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي، تشنّجا تاريخيا، أشعل فتيله شريط فيديو ظهرت فيه الصحافية الجزائرية ليلى حداد، المعتمدة لدى الاتحاد بمقرّه بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تتهجم على رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وتحرّكت إثره الجزائر التي قامت باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي وأبلغته باحتجاجها رسميا، ليكون ردّ هذه الهيئة التي تضمّ 28 دولة أوروبية التذرع بـ حرية التعبير . اللافت في هذه الخرجة الأوروبية أنّها ليست سوى استكمالا لسلسلة استفزازات، بدا أنّ الجزائر التي حرّكت آلتها الدبلوماسية رفضا لهذه الإساءة ، قد فهمت أسبابها، بالنظر إلى توظيفها باعتبار أن هذه الصحافية التي ارتضت لنفسها تسخير صوتها وقلمها المرتزق لخدمة قوى أجنبية معادية للجزائر ، مشيرة إلى سردها المزيف للحقائق، المفعمة بالافتراء والإحباط .

ومعلوم أنّ عددا من الملفّات التي تجمع الطرفين قد أثارت تشنّجا كبيرا، لعلّ أبرزها تلك المتعلقة برخص الاستيراد التي أكّدت الجزائر تمسّكها بها، رغم الضغوطات الكبيرة الممارسة من سفراء دول أوروبية تعتبر الجزائر سوقا خلفية تروّج فيها سلعها وتنظر إليها بعين الدونية وفرض الأمر الواقع، وحاولت قبل ذلك توظيف اتفاق الشراكة عن طريق الادّعاء بأن رخص الاستيراد تأتي مخالفة لبنود الاتفاق الموقّع بداية الألفية بين الطرفين.

ومن بين الملفات العالقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ملف المهاجرين غير الشرعيين، حيث تسعى دول أوروبية إلى جعل الجزائر مركزا لتوطين اللاجئين الفارين من مناطق النزاع في بلدانهم الأصلية، بعدما اشتعلت الفوضى في أكثرها إثر تدخلات عسكرية من قبل دول أوروبية لاسيما فرنسا. ورفضت الجزائر مقاربة أوروبية طرحتها بروكسل، لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر، تقوم على تجميع المهاجرين في شمال القارة الإفريقية ومنعهم من تخطي الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وتقديم مساعدات مالية للدول التي تحتضنهم، وهو الأمر الذي لم تهضمه حكومات أوروبية.

وليست هذه المرّة الأولى التي يتهجم فيها الاتحاد الأوروبي على الجزائر، وهو الذي سبق له شهر أفريل الماضي أن أجرى سبر آراء موجّها، استهدف فئات الشباب، قامت به وكالة اتصال فرنسية مقرها بباريس بالتنسيق مع مركز السمعي البصري التابع للاتحاد الأوروبي، تحت عنوان جيل ماذا؟ ، تطرّقت فيه إلى مشاكل الشباب الجزائري بدقّة، بحجة الاستماع إلى انشغالاتهم.