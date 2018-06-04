14 ألف دينار على الشاحنات والحافلات

تونس تفرض ضريبة على الجزائريين لدخول أراضيها

أقرت الحكومة التونسية ضريبة جديدة قدرت بـ 200 دينار تونسي أي ما يعادل 14 ألف دينار جزائري على الناقلين الجزائريين عند دخول أراضيها، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء لدى الجزائريين عبر المراكز الحدودية وشبكات التواصل الاجتماعي.

رفعت تونس ضريبة الدخول على الجزائريين إلى 200 دينار تونسي أي ما يعادل 14 ألف دينار جزائري، حيث بدأ القرار يسري عبر كامل المراكز الحدودية ذات الطبيعة التجارية بين البلدين، أمس، أين شملت تلك الزيادة سائقي الشاحنات والحافلات دون السيارات السياحية. شهدت المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس حالة غليان كبيرة عند الناقلين فيما هدد الكثير منهم بالولايات الحدودية الشرقية كتبسة والطارف بشن حركة احتجاجية، مؤكدين في الوقت ذاته أن هذا الإجراء سيؤثر سلبا على التوافد الجزائري على الجارة تونس، والحركة التجارية بين البلدين، مطالبين الحكومة التونسية بالتراجع عنه خاصة أن الجزائريين يفضلون تونس بسبب تناسب الأسعار، والخدمات المميزة، في حين اعتبر آخرون الإجراء بمثابة غلق للحدود وهي مفتوحة، أي أن الذي يفكر في زيارة تونس عليه تخصيص المبلغ قبل الرحيل خاصة العائلات التي تتكون من العديد من الأفراد أو وكلات الأسفار التي تعتمد على حافلات كبيرة لنقل زبائنها. وتم إقرار هذه الضريبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ ثورة اليسامين، التي أدت إلى تراجع عدد السياح في بلد يعد القطاع السياحي أهم مصدر مداخله، حيث تحاول الحكومة التونسية إيجاد مصادر للتمويل من خلال فرض الضرائب على القطاعات في مراحل متقدمة، فيما أثار هذا القرار حالة من الغضب والاستياء في الجزائر، باعتبار أن الجزائريين هم أكثر السياح توافدا على تونس بمعدل سنوي يتجاوز الثلاثة ملايين سائح.