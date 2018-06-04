بعد أيام عن تسليم إرهابيين أنفسهم

العثور على جثة الإرهابي عبد الفتاح بسكيكدة واسترجاع أسلحة بغرداية

يواصل الجيش الوطني الشعبي دك معاقل الإرهابيين عبر مختلف ولايات الوطن، من خلال عمليات جد مركزة تستهدف أذرع أمراء ما يعرف بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وجند الخلافة، وكذا كشف كازماتهم التي يستخدمونها للاختباء وتخزين الأسلحة، أين تم العثور على جثة تعود للإرهابي طلحة لخضر المكنى عبد الفتاح ، الإرهابي الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2001. وتحققت هذه النتائج بعد سلسلة من العمليات العسكرية الناجعة التي مكنت من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين وتوقيف العديد منهم وتسليم آخرين أنفسهم.

تتوالى ضربات الجيش الوطني الشعبي على معاقل وأتباع درودكال عبر مختلف ولايات الوطن خاصة الشرقية منها، حيث حققت قوات الجيش نجاحات كبيرة منذ مطلع السنة الجارية في مكافحة ما تبقى من تنظيم ما يعرف بـ القاعدة في المغرب الإسلامي من خلال ضرب أتباعه، حيث أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 03 جوان 2018، إثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة واد الطمر، بلدية الحدائق، الواقعة جنوب-غرب سكيكدة، على جثة تعود للإرهابي طلحة لخضر المكنى عبد الفتاح ، الإرهابي الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2001 . في سياق متصل، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بغرداية بندقية نصف آلية ومسدسا آليا، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة، وتأتي هذه العملية مواصلة لعمليات مطاردة قوات الجيش الوطني الشعبي أتباع أمير تنظيم قاعدة المغرب عبد المالك درودكال في ولايات الشرق الواقعة في الناحية العسكرية الخامسة. وأطلقت وحدات الجيش عمليات بحث وتمشيط في جبال وغابات باتنة وجيجل وسكيكدة وخنشلة، حُيّد فيها العديد من الإرهابيين وعناصر الدعم وكُشفت ودُمرت فيها عشرات الكازمات التي كان الدمويون يتحصنون داخلها. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بوهران تاجري مخدرات بحوزتهما 19 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما حجزت مفرزة أخرى 2,3 طن من المواد الغذائية و745 لتر من مادة زيت المائدة ومركبتين رباعيتي الدفع بعين قزام. من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 66 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة وغرداية، في حين أحبطت عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة غير شرعية لـ 08 أشخاص بعنابة.