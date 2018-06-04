بن علي شريف قال إنها لا تلزم إلا نفسه

الخارجية ترد على تغريدة جون إورورك وتنتظر ردا رسميا من الاتحاد الأوروبي

ردت وزارة الخارجية على تغريدة سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر جون إورورك عبر صفحته الرسمية على تويتر، بشأن قضية الفيديو المسيء للرئيس بوتفليقة، قائلة إنها تتوقع ردا رسميا وفقا للممارسة الدبلوماسية المعمول بها.

قالت الخارجية على لسان ناطقها الرسمي عبد العزيز بن علي شريف إن التغريدة التي نشرها سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر جون إورورك على حسابه في تويتر بعد استدعائه من طرف وزارة الشؤون الخارجية عقب بث ببروكسل مقطع فيديو يسيء لرموز الدولة لا تلزم إلا نفسه ، وليس ردا على موضوع استدعائه. وأبرز بن علي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر من طرف وزارة الخارجية، حيث أُبلغ عن غضب وعدم موافقة السلطات الجزائرية على استخدام مساحة الاتحاد الأوروبي وموارده لغرض الدعاية، ولاستغلال رموزه في مهاجمة مؤسسات الدولة الجزائرية، قائلا: نتوقع ردا رسميا وفقا للممارسة الدبلوماسية المعمول بها ، مبرزا أن الجزائر لا تزال تنتظر ردا على الأسئلة التي وجهها الأمين العام لوزارة الخارجية خلال اجتماعه بإورورك. ويأتي رد الخارجية بعد نشر سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، جون إورورك، تغريدة قال فيها إن المؤسسات الأوروبية غير معنية بالتصريحات الواردة في الفيديو الذي بثته صحافية بلجيكية من أصول جزائرية، وقال السفير الأوروبي -الذي استدعي من قبل الخارجية لتبليغه احتجاجا رسميا- إن الصحافيين المعتمدين يتحدثون بأسمائهم وآرائهم التي لا تعكس موقف الاتحاد الأوروبي، وكتب السفير الأوروبي بالجزائر على حسابه بموقع تويتر أنه أكد للسلطات الجزائرية أن الصحافيين المعتمدين لدى المؤسسات الأوروبية لا يتحدثون باسم الاتحاد الأوروبي، بل بأسمائهم الخاصة، بما يتماشى مع مبادئ حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام. وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أفادت في بيان لها بأن الأمين العام لدى وزارة الخارجية نور الدين عيادي، قد استدعى اليوم سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر جون إورورك. لإبلاغه بانزعاج الجزائر من الفيديو المسيء لمؤسسات الجمهورية.