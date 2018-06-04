شريط الاخبار
أوروبا تلجأ إلى سياسة ليّ الذراع بسبب رخص الاستيراد وأزمة اللاجئين تحقيقات حول تورط أميار في استغلال المساجد لتبييض صورتهم من الفساد الخارجية ترد على تغريدة جون إورورك وتنتظر ردا رسميا من الاتحاد الأوروبي العثور على جثة الإرهابي عبد الفتاح بسكيكدة واسترجاع أسلحة بغرداية الأطباء المقيمون في وقفة احتجاجية غدا ابن وزير سابق تحت الرقابة القضائية بعد نشره معلومات مغلوطة حول قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين ارتفاع جنوني لأسعار الملابس قبل عيد الفطر بن غبريت تطالب بتقييم شامل لنتائج الفصل الثالث في كل الأطوار المؤبد لبارون تزعم عصابة هرّبت 44 قنطارا من المخدرات نحو ليبيا مصنع سوفاك بغليزان أنتج 35 ألف سيارة خلال سنة ليلى حداد ..عندما تتمرد ابنة التلفزيون الجزائري نسبـة النجاح في الباك لن تتجاوز 38 بالمائة هذه السنة طمار يستدعي إسماعيل لومي تونس تفرض ضريبة على الجزائريين لدخول أراضيها عزوزة يدعو الحجاج إلى الإسراع في اقتناء تذاكر السفر الشروع في تسويق سيارات بيجو المحلية قبل نهاية السنة فساد 30 بالمائة من المنتوج الموسمي يُمدّد التهاب الأسعار ولد قدور يؤكد أن المؤسسات الأجنبية يهمها المال ونسبة مداخيلها شيعة المغرب يصفعون وزير خارجيتهم ويطالبون بتقديم الأدلة الحكومة تقرر تمديد العمل ببطاقة التعريف الخضراء إصابة طاقم طائرة هركيل سي 130 إثر انحرافها ببسكرة وزارة الخارجية تستدعى السفير الأوروبي بالجزائر عملية الإسكان الإلكتروني للحجاج الإثنين القادم تعطل إنجاز 16 ألف مسكن بسبب تهاون المرقين العقاريين تجنيد 25 ألف عون لتأمين الامتحانات النهائية النتائج الأولية تكشف عن ارتفاع نسبة النجاح في السانكيام إجراءات جديدة لتقليص ظاهرة هجرة الأدمغة إرهابي يسلم نفسه بتمنراست والجيش يدمر 5 مخابئ بسكيكدة الأطباء المقيمون يقررون مواصلة مقاطعة المناوبات إتـــــــــــــلاف 4 أطنـــــــــــــان مـــــــــــــن المـــــــــــــواد الغذائيـــــــــــــة ببومـــــــــــــرداس تسخير 18 ألف شرطي لتأمين امتحانات شهادة الباك خارطة نقل متعددة الأنماط لفائدة مستخدمي وسائل النقل الجماعي بالعاصمة ولد قدور يدافع عن صفقة شراء سوناطراك لمصفاة أوغستا اجتماع إلكتروني بين بدوي والولاة حول رمضان ربراب يسعى إلى اكتساح الصناعة الصيدلانية في الجزائر 30 جوان آخر أجل لدفع الاشتراكات السنوية للعمال غير الأجراء ألووو ماجر... الإقالة بعد البرتغال قيطوني يدعو البلديات إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة "الأفامي" يشيد بالإصلاحات المباشرة لدفع النمو في الجزائر النفط يفتتح شهر جوان بتراجع سعره إلى 76 دولارا
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. الخارجية ترد على تغريدة جون إورورك وتنتظر ردا رسميا من الاتحاد الأوروبي

بن علي شريف قال إنها لا تلزم إلا نفسه

الخارجية ترد على تغريدة جون إورورك وتنتظر ردا رسميا من الاتحاد الأوروبي

  04 جوان 2018 - 20:57   قرئ 68 مرة   0 تعليق   الحدث
الخارجية ترد على تغريدة جون إورورك وتنتظر ردا رسميا من الاتحاد الأوروبي

 ردت وزارة الخارجية على تغريدة سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر جون إورورك عبر صفحته الرسمية على تويتر، بشأن قضية الفيديو المسيء للرئيس بوتفليقة، قائلة إنها تتوقع ردا رسميا وفقا للممارسة الدبلوماسية المعمول بها.

 

قالت الخارجية على لسان ناطقها الرسمي عبد العزيز بن علي شريف إن التغريدة التي نشرها سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر جون إورورك على حسابه في  تويتر  بعد استدعائه من طرف وزارة الشؤون الخارجية عقب بث ببروكسل مقطع فيديو يسيء لرموز الدولة  لا تلزم إلا نفسه ، وليس ردا على موضوع استدعائه. وأبرز بن علي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر من طرف وزارة الخارجية، حيث أُبلغ عن غضب وعدم موافقة السلطات الجزائرية على استخدام مساحة الاتحاد الأوروبي وموارده لغرض الدعاية، ولاستغلال رموزه في مهاجمة مؤسسات الدولة الجزائرية، قائلا:  نتوقع ردا رسميا وفقا للممارسة الدبلوماسية المعمول بها ، مبرزا أن الجزائر لا تزال تنتظر ردا على الأسئلة التي وجهها الأمين العام لوزارة الخارجية خلال اجتماعه بإورورك. ويأتي رد الخارجية بعد نشر سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، جون إورورك، تغريدة قال فيها إن المؤسسات الأوروبية غير معنية بالتصريحات الواردة في الفيديو الذي بثته صحافية بلجيكية من أصول جزائرية، وقال السفير الأوروبي -الذي استدعي من قبل الخارجية لتبليغه احتجاجا رسميا- إن الصحافيين المعتمدين يتحدثون بأسمائهم وآرائهم التي لا تعكس موقف الاتحاد الأوروبي، وكتب السفير الأوروبي بالجزائر على حسابه بموقع  تويتر  أنه أكد للسلطات الجزائرية أن الصحافيين المعتمدين لدى المؤسسات الأوروبية لا يتحدثون باسم الاتحاد الأوروبي، بل بأسمائهم الخاصة، بما يتماشى مع مبادئ حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام. وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أفادت في بيان لها بأن الأمين العام لدى وزارة الخارجية نور الدين عيادي، قد استدعى اليوم سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر جون إورورك. لإبلاغه بانزعاج الجزائر من الفيديو المسيء لمؤسسات الجمهورية.

أسامة سبع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات