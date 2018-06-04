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لعمامرة رفض دعمها لإنشاء قناة تلفزيونية خاصة

ليلى حداد ..عندما تتمرد ابنة التلفزيون الجزائري

  04 جوان 2018 - 21:03   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الحدث
ليلى حداد ..عندما تتمرد ابنة التلفزيون الجزائري

 ليلى حداد-لوفافر متزوجة من درك بلجيكي، اكتشفها الجمهور الجزائري كمراسلة للتلفزيون العمومي خلال فترة التسعينات، الحقبة التي كانت فيها صحفية معتمدة لدى الاتحاد الأوروبي وهو ما يفسر ظهورها أمام مقر هذه الهيئة الأوروبية بشومان في العاصمة بروكسل في الفيديو الذي أساءت من خلاله لرموز الدولة الجزائرية ممثلة في شخص القاضي الأول للبلاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

   

 تابعت دراستها الجامعية بعد هجرة عائلتها إلى بلجيكا في 1986 حيث تخرجت من الجامعة الحرة لبروكسل  أو ال بي  قبل أن تتنقل إلى جامعة حلب السورية أين درست اللغة العربية. ليلى حداد اكتشفها عرب أوروبا من خلال برنامج  لقاء في أوروبا  الذي يبث على القناة التلفزيونية  الحوار  والذي يتناول مواضيع خاصة بأوروبا ومنطقة البحر المتوسط. يبدو أن المعنية تحمل ضغينة ضد السلطات ووطنها الجزائر بعد عدم الاستجابة لطلبها المتعلق بإعانة مالية قصد فتح قناة تلفزيونية موجهة للعنصر النسوي باسم  نيسا تي في  والتي تبث برامجها بثلاث لغات (العربية، الفرنسية والإنجليزية)، حيث راسلت وزارة الخارجية الجزائرية والمسؤول الأول لها آنذاك رمطان لعمامرة يوم 13 ماي 2014 تطالبه فيها بإعانة تقدر بـ 500 ألف أورو، قصد تجسيد مشروعها مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي والمغرب يساندان مبادرتها الإعلامية، وقوبل طلبها بالرفض من المسؤولين في الجزائر. القناة اختارت العاصمة الأوروبية بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتملك مكتبا في تونس. 

ز.أيت سعيد

 

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