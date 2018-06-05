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القائم بالأعمال لدى السفارة التونسية لـ المحور اليومي :

الـ 200 دينار تونسي حقوق جمركية تخص شاحنات نقل البضائع مقابل خدمات السكانير

  05 جوان 2018 - 17:47   قرئ 15 مرة   0 تعليق   الحدث
الـ 200 دينار تونسي حقوق جمركية تخص شاحنات نقل البضائع مقابل خدمات السكانير

نفى القائم بالأعمال لدى السفارة التونسية بالجزائر، شكري لطيف، صحة تقارير حول فرض ضرائب على دخول الجزائريين إلى تونس، قائلا إن 200 دينار تونسي هي حقوق جمركية مقابل خدمات الكشف بجهاز السكانير وتخص شاحنات نقل البضائع فقط المارة من نقاط العبور التجارية.

 أوضح شكري لطيف في تصريحه

 لـ  المحور اليومي  أنه خلافا لما روج له عن فرض ضريبة جديدة بالمراكز الحدودية التونسية الجزائرية، فإن الضريبة المقدرة بـ 200 دينار تونسي تخص الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع دون غيرها. في سياق ذي صلة، أعلنت الجمارك التونسية، أمس، أنها شرعت في تطبيق ضريبة تخص الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع بقيمة 200 دينار تونسي، أو ما يعادل 82 دولارا أمريكيا، حيث قال الناطق باسم المديرية العامة للجمارك التونسية هيثم زناد، في تصريح لإذاعة محلية في تونس، إنه لم يتم فرض أية ضرائب على دخول الجزائريين، والضريبة قيد الجدل تتعلق بضريبة أقرها قانون المالية منذ بداية شهر جانفي 2018، تخص فرض ضريبة 200 دينار تونسي، على الشاحنات المحملة بالسلع التي يتم فحصها بآلات الكشف بالأشعة فقط . وأضاف المسؤول في الجمارك أن الضريبة الجديدة تم تطبيقها منذ بداية العام الجاري في كل المعابر الحدودية البرية والبحرية التي توجد فيها آلات كشف بالأشعة، وتشمل أيضا الشاحنات التونسية، والبدء بتطبيق هذه الضريبة طرح إشكالا في معبر بوشبكة الحدودي بين الجزائر وتونس، لكون تجهيزه تم حديثا بجهاز كاشف. شهد معبر بوشبكة الحدودي بين الجزائر وتونس الأحد حالة من الاحتقان، بعد إبلاغ سائقي شاحنات السلع والبضائع العابرة من المعبر في الاتجاهين، ببدء تطبيق هذه الضريبة.

وكانت تونس قد فرضت عام 2015 ضريبة بـ 30 دينارا على دخول السيارات الجزائرية والأجنبية إلى تونس، قبل أن تلغيها في نوفمبر 2016، بعد احتجاج رسمي جزائري وتهديد بفرض ضريبة مقابلة على دخول السيارات التونسية إلى الجزائر، وتم إقرار هذه الضريبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس منذ ثورة الياسمين، التي أدت إلى تراجع عدد السياح في بلد يعد القطاع السياحي أهم مصدر مداخله، حيث تحاول الحكومة التونسية إيجاد مصادر للتمويل من خلال فرض الضرائب على القطاعات في مراحل متقدمة، فيما أثار هذا القرار حالة من الغضب والاستياء في الجزائر، باعتبار أن الجزائريين هم أكثر السياح توافدا على تونس بمعدل سنوي يتجاوز الثلاثة ملايين سائح.

 لطفي العقون

 

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