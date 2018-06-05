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تسيير غامض وتحويل العمال دون مناقشة الشريك الاجتماعي

الإماراتيون ينتهكون حقوق عمال الشركة الوطنية للتبغ

  05 جوان 2018 - 17:49   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الحدث
الإماراتيون ينتهكون حقوق عمال الشركة الوطنية للتبغ

 عقد المجلس النقابي لمؤسسة صناعة التبغ اجتماعا طارئا للنظر في عملية تحويل العمال إلى الشركة المتحدة للتبغ في ظروف غامضة وغير المنبثقة من مشاورات جدية ومسؤولة تراعي جميع المكتسبات والمتطلبات القانونية والاتفاقيات الجماعية.

قرر المجلس حسب بيان له تحوز  المحور اليومي  على نسخة منه، مطالبة جميع عمال وإطارات الشركة الامتناع عن إمضاء عقود العمل مع الشركة الجديدة حتى تزول الضبابية عن مصيرهم المجهول وتلبية كل المكاسب بالرجوع إلى القانون. ونظرا إلى المراسلات العديدة المرسلة من طرف نقابة المؤسسة وكذا من الفدرالية للعمال التي بقيت دون رد إلى يومنا هذا تم الطلب من الفروع النقابية للوحدات الشروع بالتنسيق مع الاتحاديات المحلية والولائية في تنظيم جمعيات عامة للعمال والخروج بإشعار لإضراب وطني كما يخوله القانون يضيف ذات البيان. من جهة أخرى، تبين أن امتلاك شركة  غلوبل أنفستمنت  لـ 49 بالمائة من  إكوزيا  سيمكنها من السيطرة تلقائيا على 49 بالمائة من أصول مجمع  مدار ، أو الشركة الوطنية للتبغ والكبريت سابقا، إلا أنها في الوقت نفسه ستسيطر أيضا على 49 بالمائة من أسهم هذا المجمع في فروعه الحالية والمستقبلية وكذا في جميع مساهماته مستقبلا. ووفق المخطط الجديد، فإن حصص الجزائر في شركة  ستايم  ستتقلص من 49 بالمائة إلى أقل من 25 بالمائة، وبالمقابل فإن  غلوبل انفستمنت  التي تمتلك حاليا 51 بالمائة من  ستايم  ستستفيد من ارتفاع حصصها الحقيقية في الشركة إلى أكثر من 75 بالمائة.

ل. العقون  

 

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