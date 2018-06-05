إضافة إلى كمية من الأدوية والمواد الغذائية

تدمير مخبأين لإرهابيين وحجز معدّات تفجير بالمدية

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بمنطقة واد بوفرحات، بلدية أولاد عنتر ولاية المدية مخبأين يحويان مواد متفجرة ومعدات تفجير بالإضافة إلى كمية من الأدوية والمواد الغذائية بعد أيام من القضاء على إرهابي بذات المنطقة.

قال بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 04 جوان 2018 بمنطقة واد بوفرحات، بلدية أولاد عنتر ولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى، مخبأين يحويان مواد متفجرة ومعدات تفجير بالإضافة إلى كمية من الأدوية والمواد الغذائية بعد أيام من قضاء مفرزة أخرى على إرهابي واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف بذات المنطقة. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظّمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، أربعة مهربين وحجزت طنين من المواد الغذائية و400 لتر من الوقود ومركبتين رباعيتي الدفع و16 مطرقة ضغط و16 مولدا كهربائيا وجهاز كشف عن المعادن وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، فيما ضبط حراس الحدود بتلمسان 43,8 كيلوغراما من الكيف المعالج، كما ضبط حراس السواحل 35,5 كيلوغراما من نفس المادة بجيجل، من جهة أخرى، حجز عناصر الدرك الوطني 594 قرصا مهلوسا بالطارف، في حين تم توقيف 50 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ورقلة وغرداية.