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زيتوني يستقبل السفير الفرنسي بالجزائر

الحكومة تكثف لقاءاتها مع السلطات الفرنسية لتسريع تسوية الملفات العالقة

  05 جوان 2018 - 18:01   قرئ 25 مرة   0 تعليق   الحدث
الحكومة تكثف لقاءاتها مع السلطات الفرنسية لتسريع تسوية الملفات العالقة

 تعمل الحكومة على الإسراع في تسوية ملفات الذاكرة مع فرنسا رغم محاولات فرنسا التقليل من أهميتها في سير العلاقات الجزائرية - الفرنسية، حيث استقبل وزير المجاهدين الطيب زيتوني سفير فرنسا بالجزائر كزافييه دريانكورت أين تم الاتفاق على التنسيق من أجل مواصلة عمل اللجان المشتركة في جميع الملفات العالقة والمتعلقة بالذاكرة.

 

قال بيان لوزارة المجاهدين إنه تم الاتفاق على التنسيق عبر القناة الديبلوماسية من أجل مواصلة عمل اللجان المشتركة في جميع الملفات العالقة على غرار استرجاع رفاة شهداء المقاومة الشعبية المفقودين، الأرشيف، تعويض ضحايا التفجيرات النووية في أقرب الآجال، مضيفا أن الوزير عبر عن ارتياحه لما تشهده المباحثات التي تجمع البلدين بخصوص الملفات المتعلقة بالذاكرة  التي هي قيد الدراسة للوصول إلى الأهداف المرجوة بما يعكس الثقة والإرادة المتبادلة ، كما تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى  عمق  العلاقات بين البلدين ومستوى التعاون الثنائي في كل المجالات و الذي يعد ترجمة للإرادة القوية  لقائدي البلدين والتي تعززت بعد المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر زيارة الصداقة والعمل التي قام بها إلى الجزائر يوم 6 ديسمبر 2017.

يأتي هذا اللقاء تأكيدا على عزم الدولة الجزائرية تسوية ملفي جماجم الشهداء وأرشيف الثورة، أين أكد زيتوني أنه  بدون تسوية هذه الملفات لن تكون أي علاقات جيدة أو حسنة مع فرنسا ، وقال الوزير إن  الجزائر عازمة كل العزم على تسوية هذين الملفين  مشيرا إلى أنهما  في صدارة المباحثات بين الدولتين ، مؤكدا أن المفاوضات تسير على قدم وساق كاشفا أنه  بناء على معلومات وصلتنا من السفارة الجزائرية بباريس التي تعد همزة وصل بيننا يجري حاليا التحضير لإعادة صياغة القانون حتى يمكننا استرجاع هذه الجماجم  بالموازاة مع إنشاء لجنة على مستوى وزارة المجاهدين للبحث في هذا الجانب، مشيرا في حديثه عن استرجاع الأرشيف التي وصفها الوزير بـ المعقدة والشائكة والحساسة  أوضح زيتوني أنها  تسير هي الأخرى في الخط الصحيح غير أنها تتطلب وقتا  مؤكد عزم الجزائر على استرجاع هذا الأخير سواء تحقق ذلك اليوم أو غد أو بعد غد ، كما  تطرق الوزير في حديثه إلى ملفات أخرى على غرار المفقودين وتعويض ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر وهي ملفات تعكف على دراستها  لجان مشتركة بين الجزائريين والفرنسيين وتشارك فيها وزارة المجاهدين للنظر فيها ودراستها .

أسامة سبع

 

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