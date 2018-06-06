شدد على المحافظة على السوسيال وتعويض قفة رمضان بإعانة مالية

بوتفليقة ينهي السوسبانس ويلغي الزيادات الخاصة بالوثائق الإدارية

ألغى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كل زيادة مقترحة في قانون المالية التكميلي فيما يخص الوثائق الإدارية، حيث وضع الرئيس حدا لـبالسوسبانس الذي عاشه الجزائريون في قضية بيع وثائق الهوية خاصة في ظل تناقض الأخبار حول إلغائها من عدمه، كما وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة لوقف اللجوء إلى توزيع قفة رمضان وتعويضها بمساعدات مالية.

أوضح البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية أنه أول أمس خلال مناقشة مشروع القانون قرر رئيس الجمهورية سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية بعد الجدل الكبير الذي أثارته القضية.

إلغاء قفة رمضان وتعويضها بمساعدات مالية

أمر رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اللجوء إلى توزيع قفة رمضان وتعويضها بمساعدات مالية، وأوضح بيان مجلس الوزراء أن رئيس الدولة وجه تعليمات للحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اللجوء إلى توزيع قفة رمضان ولتتم هذه العملية التضامنية من قبل الدولة، ابتداء من السنة المقبلة، عن طريق مساعدات مالية تصرف بواسطة صكوك أو عمليات نقدية إلكترونية ، وأضاف ذات المصدر أنه في إطار عمليات التضامن الوطني، تمت تعبئة مبلغ 8.4 مليار دينار لاسيما من قبل البلديات والولايات لضمان توزيع حوالي مليوني قفة وحوالي 6 مليون وجبة ساخنة عبر 1.300 مطعم، وفيما يخص ظروف معيشة السكان ستسمح تعبئة أكثر من 30 مليار دينار إضافية لفائدة القطاع من ضمان الوفرة المستمرة للماء الصالح للشرب عبر كامل الوطن بما في ذلك البلديات التي تسجل نقصا وعددها 600 بلدية، حسبما بيان مجلس الوزراء، وأكد نفس البيان أن التزويد المستمر بالكهرباء يضمن بفضل تشغيل قدرات إنتاج جديدة، كما اتخذت مصالح البريد بالتنسيق مع بنك الجزائر الترتيبات اللازمة لضمان وفرة السيولة على مستوى مكاتب البريد حسب ذات البيان، وأوضح ذات المصدر أنه تم التحضير لتزويد السوق بالمواد الغذائية على أساس فصل محاصيل البقوليات ومخزونات الحبوب ومسحوق الحليب لدى الدواوين العمومية المعنية في حين تم تعزيز وفرة اللحوم بفضل عمليات الاستيراد.

ضخ 500 مليار دينار إضافية لبعث المشاريع المجمدة

في سياق متصل، صادق مجلس الوزراء، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي قدمه وزير المالية، حيث يقتصر مشروع القانون في شقه المتعلق بالميزانية، على إضافة مبلغ 500 مليار دينار جزائري في شكل رخص برامج دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية، وسيسمح هذا التخصيص الإضافي ببعث جملة من المشاريع لاسيما الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة بسبب التوتر المالي الذي تعرفه ميزانية الدولة، كما سيسمح بالشروع في إنجاز بنى تحتية جديدة يتم تمويلها بالإسهام المؤقت للصندوق الوطني للاستثمار ويتعلق الأمر أساسا بسكك حديدية وطرق اجتنابية مطلوب إنجازها أو عصرنتها لفائدة ميناء الوسط الجديد وزيادة استغلال مناجم الفوسفات وكذا عصرنة ميناء عنابة في سياق اتصاله بذات المشروع.

إعادة تقييم بعض مشاريع التجهيز

..كما استمع رئيس الجمهورية إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان يخص إعادة تقييم عمليات التجهيز، وتتعلق هذه العمليات التي تعرف مرحلة جد متقدمة من الإنجاز، بمشروع ازدواجية وصيانة خط السكة الحديدية بين خميس مليانة والعفرون بالإضافة إلى الخط بين وادي سلي ويلل إلى جانب الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال، حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء، وتتعلق كذلك بتثمين ميناء جن جن، وإنجاز وحدة جديدة بمطار وهران-السانية إضافة إلى ترامواي ورقلة.

ثلاثة مراسيم رئاسية متعلقة بالمحروقات

..وصادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على ثلاثة مراسيم رئاسية خاصة باستكشاف واستغلال المحروقات، ويتعلق الأمر بالعقد الخاص باستغلال المحروقات على مستوى المحيط المسمى تيميمون كتل 325 أ و 329 المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النافت) والمجموعة المتكونة من سوناطراك وتوتال -الجزائر و سيبسا الجزائر، كما صادق المجلس على ملحق للعقد الذي يربط مجمع سوناطراك والشركة الإسبانية سيبسا من أجل البحث واستغلال المحيط المسمى رود يعقوب، كتل 406 أ وذلك بغرض تمديد استغلال المحيط المعني لمدة 36 شهرا على أقصى تقدير، بالإضافة إلى ملحق للعقد المبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات من جهة وسوناطراك وشركائها المتمثلين في دراغون اويل و اينال من جهة أخرى، ويتعلق هذا العقد بتحويل كلي وبشكل مجاني من طرف اينال إلى دراغون اويل لحقوقها في المحيط المسمى تينهرت شمال كتل 235 ب و 244 و 232 ب بينما يحتفظ مجمع سوناطراك بالأغلبية أي 51 بالمئة.