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العراق يُرجع مشتبها في جريمة اغتصاب إلى ألمانيا

  10 جوان 2018 - 11:14   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الحدث
العراق يُرجع مشتبها في جريمة اغتصاب إلى ألمانيا

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أن العراق سلّم برلين شابا عراقيا (20 عاما) يشتبه بأنه اغتصب فتاة وقتلها في ألمانيا الشهر الماضي.

وقال زيهوفر في بيان: "يسعدني أن المتهم بارتكاب الجريمة والمطلوب للسلطات الألمانية عاد إلى ألمانيا، ومن الممكن الآن أن يتم التحقيق في القضية سريعا".وأضاف، "بالنسبة لأسرة الفتاة هذا عزاء بسيط وقلبي معهم في هذا الوقت العصيب، لكن بالنسبة للدولة ولمجتمعنا، من المهم الكشف عن الجرائم وتقديم المشتبه بهم للعدالة".

وقالت الشرطة الألمانية إنها "عثرت على جثة فيلدمان اليهودية التي تنحدر من مدينة ماينتس قرب فرانكفورت يوم الأربعاء في منطقة غابات في فيسبادن قرب مركز للاجئين"، حيث كان المشتبه به يقيم هناك. وأظهر تشريح جثتها أنها كانت ضحية اعتداء جنسي وهجوم عنيف، في حين أشارت الشرطة "أنه لا يوجد دليل على أن ديانتها كانت سببا في تعرضها لهذا الحادث".

من جهتها، أكدت الشرطة في إقليم كردستان العراق، أن "المشتبه به اعترف باغتصاب الألمانية سوزانا فيلدمان (14 عاما) وقتلها في ألمانيا".

وقال مدير شرطة دهوك اللواء طارق أحمد: إن "ضباطا في مدينة زاخو التابعة لإقليم كردستان العراق اتصلوا به وأبلغوه بأنهم حددوا مكان المشتبه به وسيعتقلونه بمجرد وصوله إلى المدينة". وأضاف، أن "المشتبه به كان ينزل في أحد فنادق دهوك لكنه تركه بعدما شعر بأن الشرطة تتعقبه وتوجه إلى منزل أحد أقاربه في زاخو، حيث جرى اعتقاله أثناء نومه".

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