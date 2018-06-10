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توقيف أربعة تجار مخدرات وحجز 296 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان

  10 جوان 2018 - 14:27   قرئ 51 مرة   0 تعليق   الحدث
توقيف أربعة تجار مخدرات وحجز 296 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي امس السبت  بتلمسان اربعة تجار مخدرات وحجزت كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر ب 296 كلغ,  حسب ما فاد به يوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في اطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة اوقفت مفرزة  مشتركة للجيش الوطني الشعبي يوم 09 جوان 2018 بتلمسان /ن.ع.2  اربعة (04) تجار  مخدرات وحجزت كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر ب 296 كيلوغرام".

وفي سياق متصل ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار/ن.ع .6 (2000) لتر من الوقود الموجه  للتهريب فيما اوقف عناصر الدرك الوطني اخر  بباتنة/ن.ع.5 شخصيابحوزته بندقية تقليدية الصنع و (338) خرطوشة .

من جهة أخرىي أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة غير شرعية لـ (13) شخصا  انطلاقا من شاطئ العيني بلدية أولاد خليل بعين تموشنت/ن.ع.2ي فيما تم توقيف  (66) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة.

 

 

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