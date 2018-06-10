الجيش يحاصر معاقل الإرهاب ويضرب بيد من حديد

الجزائريون يصومون شهر رمضان آمن دون أي اعتداءات إرهابية

كشفت الحصيلة الأمنية، التي حققها عناصر الجيش الوطني الشعبي، عن مدى تضييق مفارزه عبر الوطن للخناق على خلايا الدعم والإسناد والقضاء على بقايا المجموعات الإرهابية بولايات الوسط والشرق ودك معاقلها التقليدية، وكذا إجهاض محاولات تدعيمهم بالأموال والمؤونة، حيث تؤكد بيانات وزارة الدفاع الوطني أن مصالح الأمن نجحت في ضمان شهر رمضان آمن للجزائريين دون تسجيل أي هجمات إرهابية من خلال تحييدها لـ 14 إرهابيا.

رغم التنبؤات والتحذيرات من سعي بقايا الجماعات الإرهابية للقيام بهجمات استعراضية، خلال شهر رمضان، ضد منشآت ومواقع وطنية وأجنبية حساسة إلا أن مختلف وحدات الجيش تمكنت من فرض حصار رهيب طيلة الشهر على خلايا الدعم والإسناد والكتائب الإرهابية، ونجحت الناحيتان العسكريتان الأولى والخامسة، التي سجلت بها أثقل حصيلة، في تحقيق نتائج مهمة بولايات الوسط والشرق، بعد أن أطلقت وزارة الدفاع الوطني نداء رحمة بمناسبة شهر رمضان لمن تبقى من الإرهابيين لاغتنام هذه الفرصة للعودة إلى جادة الصواب قبل فوات الأوان، والاستفادة من التدابير القانونية سارية المفعول، على غرار الكثير ممن سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية، لاسيما خلال هذا الشهر الكريم. كما نجحت عناصر الجيش المرابطة على الحدود في الحد من خطر الإرهاب القادم من مالي وليبيا، مع انتشار عناصر داعش بصحراء ليبيا الشاسعة والمفتوحة وإمكانية اقترابهم من الحدود لاختراقها، وحجز ترسانة من الأسلحة، حيث كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على قاذفين صاروخيين من نوع RPG-7، رشاش ثقيل من نوع PKT، بندقية رشاشة من نوع FMPK، 03 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، 06 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، 03 بنادق تكرارية، قذيفتين صاروخيتينRPG-7، حشوتين خاصتين بالقاذف الصاروخيRPG-7، قنبلتين يدويتين،07 مخازن ذخيرة خاصة بالمسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف. للإشارة، فقد حيدت قوات الجيش الوطني الشعبي 23 إرهابيا خلال شهر ماي الماضي، أين قضت على إرهابيين وألقت القبض على 04 آخرين، بينما سلم 17 إرهابيا أنفسهم، كما تم توقيف 09 عناصر إسناد، إلى جانب مهربين وتجار مخدرات، في حين دمرت 101 كازمة .