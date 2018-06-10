فرق خاصة من الدرك حاصرت كل الطرق المؤدية إلى مقرها

جلب الـ 7 قناطير من الكوكايين المحجوزة إلى محكمة سيدي امحمد لإعادة وزنها

وسط تعزيزات أمنية مشددة، حاصرت قوات الدرك الخاصة كل الطرق المؤدية إلى مقر هيئة محكمة سيدي امحمد على الساعة الواحدة زوالا، بعد أن تم إحضار 7 قناطير من الكوكايين المحجوزة بوزارة الدفاع الوطني، الأخيرة كانت محملة على متن شاحنة خاصة بالدرك الوطني التي كانت مركونة أمام المدخل الثاني للمحكمة.

طوقت عناصر الدرك الوطني مقر هيئة محكمة سيدي امحمد أمس، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل الدرك الذي أمنوا مدخل باب المحكمة بعد جلب كمية 7 قناطير من الكوكايين التي كانت محجوزة بوزارة الدفاع الوطني، وذلك من أجل إعادة وزنها من قبل الهيئات القضائية المتخصصة، حسب المصدر القضائي الذي أورد الخبر، حيث كانت كمية الكوكايين محملة على متن شاحنة خاصة بالدرك الوطني وموضوعة في صناديق مخصصة داخل أكياس بلاستيكية شفافة، فيما كانت عناصر الدرك تنتظر الضوء الأخضر من أجل إدخال المخدرات إلى المحكمة، من جهة أخرى أجل قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد الاستماع للمرة الثانية للمتهمين المتورطين في القضية والبالغ عددهم ستة أشخاص من بينهم المدعو خالد البوشي وأشقائه، بعد أمر منذ يومين بإيداعهم رهن الحبس المؤقت عن جناية تبيض الأموال، نقل وشحن وتصدير المخدرات وسط إقليم حدودي، تكوين جمعية أشرار. للإشارة فقد أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا خلال مراحل التحقيق، من بينهم المدعو كمال البوشي ، الذي صرح أن البضاعة تم دسها بميناء اسبانيا دون علمه من قبل أشخاص يجهلهم، فيما أكد أشقاِؤه أنه يملكون شركة بالبرازيل كانت تستورد اللحوم المجمدة إلى الجزائر، ونفوا علاقتهم بكمية الكوكايين التي تم حجزها في ميناء وهران بتاريخ الوقائع، فيما كانت الجزائر قد رفعت إنابات قضائية دولية، لمواصلة التحقيق في قضية 7 قناطير من الكوكايين، والتي سيتم إرسالها لدول أوروبية وأمريكية، حيث يحمل المتورطون في قضية الكوكايين جنسيات هذه الدول.