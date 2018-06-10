قالت إن حياتها في خطر وطالبت دعم الجزائريين والجزائريات

تهريج الصحافية ليلى لوفافر - حداد يستمر في بروكسل

عادت الصحافية المثيرة للجدل، البلجيكية ذات الأصول الجزائرية، ليلى لوفافر-حداد، إلى الفضاء الأزرق بعد أن صفعها الاتحاد الأوروبي بطردها من مقره عقب الفيديو المسيء لرموز الدولة الجزائرية، والذي تأكد أنها تحايلت على المكلفين بالإعلام في المؤسسة الأوروبية بإيهامهم أنها ستخصص تدخلها لتسجيل حصة لقناة تلفزيونية قبل أن تحوّلها إلى قصف للسلطات الجزائرية التي احتجت أمام المشرفين على الهيئة الأوروبية، قبل أن تعود مرة أخرى في منشور تؤكد فيها تعرضها لتهديدات منذ نشر الفيديو المذكور وأن حياتها في خطر.

لا يمضي أسبوع واحد دون أن تصنع المراسلة السابقة للتلفزيون العمومي، ليلى حداد، الحدث بخرجات تطرح العديد من التساؤلات بخصوص تهجمها غير المبرر على سلطات بلدها وكأن المعنية لم تدفن حقدها على الوطن الذي تكونت فيه أين تخرجت من إحدى أقطابه الجامعية، المتمثل في معهد التجارة، لتعود هذه المرة عبر صفحتها الرسمية في الفايسبوك للحديث عن تهديدات، إهانات، وضغوطات منذ نشرها الفيديو المسيء لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة من مقر الاتحاد الأوروبي، وكتبت المعنية قائلة الحكومة الجزائرية وتمثيليتها الدبلوماسية ببروكسل هدداني. حياتي في خطر! إهانات، وقذف. أنا بحاجة إلى تضامن ودعم الجزائريين والجزائريات، وجميع الصحفيين والصحفيات في كل دول العالم.

الصحافية -التي يبدو أنها لم تهضم رفض وزارة الخارجية الجزائرية دعم مشروعها المتعلق بتأسيس قناة تلفزيونية موجهة للنساء في 2014 بعد أن طلبت الوصاية بمبلغ مالي يقدر بـ 500 ألف أورو لتجسيده- لم تتوان في التهجم على سفير الجزائر ببلجيكا، اعمر بلاني، بعد أن حمّلته مسؤولية فقدان منصب عملها بعد أن كان من الأوائل الذين احتجوا -باسم السطات الجزائرية-على الفيديو الذي نشرته والذي أساءت في مضمونه إلى سلطات بلادها، وقالت إنها ستبحث عن مهنة أخرى وستلتزم الصمت مستقبلا ورغم أنها لم تشرح الأسباب التي جعلت المسؤولين في مقر عملها إلى الاستغناء عن خدماتها إلا أن الأكيد أن صورتها وهي تقذف القاضي الأول في البلاد بشراسة دون أدنى احترام للمسؤولين السياسيين في الجزائر تكون وراء إقالتها، وهي التي لم تكن تعي أن الجمهورية الجزائرية التي صنعت منها إعلامية بفتحها لها أبواب التلفزيون العمومي، تملك قوانينا ولا يمر التلاعب برموزها مرور الكرام.

ز. أيت سعيد