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حرس السواحل أحبطت محاولات هجرة 168 شخص

القوات البحرية الليبية تنقذ 152 حراق بينهم جزائريون

  10 جوان 2018 - 19:44   قرئ 33 مرة   0 تعليق   الحدث
القوات البحرية الليبية تنقذ 152 حراق بينهم جزائريون

أنقذت القوات البحرية الليبية 152 مهاجر غير شرعي، خلال عمليتين منفصلتين غرب وشرق العاصمة طرابلس قادمين من 11 دولة افريقية، من بينها الجزائر، تونس والسودان على بعد 20 ميلا شمال زوارة، وكان من بين الـ  حراقة  19 امرأة، و3 أطفال كانوا على متن قاربين مطاطيين، أحدهما في حالة غرق.

 

جنبت القوات البحرية الليبية تكرار سيناريو غرق قارب  الحراقة  التونسيين الذي راح ضحيته 81 شخصا تم انتشالها إثر حادثة غرق قارب للهجرة غير الشرعية قبالة سواحل البلاد الأسبوع الماضي، معظمهم يحملون الجنسية التونسية، دون تفاصيل، حيث أوضح العميد أيوب قاسمي المتحدث باسم القوات البحرية الليبية في تصريح لوكالة أنباء  شينخوا ، بأن   دورية حرس السواحل قطاع طرابلس  الزورق صبراتة ، تمكنت من إنقاذ 152 مهاجرا، من 11 جنسية افريقية كانوا على متن قاربين مطاطيين أحدهما في حالة غرق ، ولفت المتحدث العسكري إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة فرع تاجوراء، كما قامت المنظمة الدولية للهجرة وبالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بترحيل 31 مهاجرا مصريا ومغربيا إلى بلادهم، وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت أنها قامت بمساعدة 20 ألف مهاجر غير شرعي في ليبيا على العودة إلى بلدانهم الأصلية خلال العام الماضي. في سياق متصل، عادت الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا عبر قوارب الموت لتصنع الحدث مجددا خلال الشهر الأخير تزامنا مع شهر رمضان، حيث أحبطت قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية محاولات هجرة غير شرعية لـ أكثر من 168 شخص بعد سلسلة من المحاولات التي اعترضتها القوات المختصة خلال شهري ماي وجوان الجاري، آخرها أول أمس أين مصالح الدرك الوطني للفرقة الإقليمية لتارقة بعين تموشنت من إحباط محاولة هجرة سرية لـ 13 شخصا  الحراقة  تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة وينحدرون جلهم من ولاية عين تموشنت كانوا بصدد الإقلاع من شاطئ العين غير المحروس.

أسامة سبعت

 

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